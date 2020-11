Gildor Roy raconte l’histoire du «monstre de Pont-Rouge»

Gildor Roy prête sa voix à l’histoire du meurtrier Léo-Paul Dion, alias le «monstre de Pont-Rouge», dans la nouvelle série documentaire «Léo-Paul Dion : confessions d’un tueur», sur la chaîne Investigation.

Cette réalisation de Jean-François Poisson en quatre épisodes d’une heure se base sur des révélations écrites jamais dévoilées de Léo-Paul Dion, qui a kidnappé et tué quatre jeunes garçons au printemps 1963, à Pont-Rouge, près de Québec.

On y trace la chronologie des événements tragiques, avec l’appui de témoignages de gens touchés par le drame, dont ceux de l’avocat du criminel, Me Guy Bertrand (alors en début de carrière), d’experts policiers et de journalistes.

En revenant sur cette tragédie d’il y a plus de 50 ans, «Léo-Paul Dion : confessions d’un tueur» pose une cruciale question, encore douloureusement d’actualité : où s’arrête le mal et où commence la maladie mentale?

Gildor Roy, qui avait jadis incarné Léo-Paul Dion dans un épisode des «Grands Procès», interprète à nouveau le sinistre personnage, cette fois en narrant ses portions parlées dans la série.

«Léo-Paul Dion : confessions d’un tueur», le mardi, à 22 h, dès le 10 novembre, sur Investigation.