Gwyneth Paltrow, l’arnaque

Pis ? C’était comment l’« entrevue au coin du feu » avec Gwyneth Paltrow, à C2 Montréal, vendredi ?

Comme l’a très bien décrit mon collègue Julien McEvoy, c’était une grosse infopublicité.

Pendant une heure, Paltrow a pu vanter les mérites de sa compagnie Goop, et en plus, on l’a payée pour le faire (Paltrow demande au bas mot 200 000 $ pour la moindre apparition) !

Pourquoi mes impôts serviraient-ils à offrir une tribune en or à une actrice multimillionnaire qui vend de la pseudo-science ?

Pas de question qui tue

Anne-Marie Withenshaw est une animatrice pour qui j’ai le plus grand respect. Parfaitement bilingue, elle-même entrepreneure, elle était toute désignée pour animer cette rencontre avec Paltrow.

Sauf que dès le départ, elle lui a déclaré qu’elle était une « goopy », ce qui sonne beaucoup comme « groupie » mais fait surtout référence aux fans finies de Goop.

La table était mise pour une entrevue complaisante où Gwyneth Paltrow n’a jamais eu à défendre ses produits ou ses pratiques plus que douteuses.

Quand Gwyneth Paltrow a déclaré : « Le plus important pour moi, c’est la qualité, je ne recommanderais jamais un produit de mauvaise qualité », on aurait aimé que l’intervieweuse lui demande : « Que répondez-vous au Dr Jen Gunter qui, en 2018, a analysé vos produits de bien-être et conclu que 90 % d’entre eux étaient de la pseudo-science ? ».

Dans un moment totalement surréaliste, Withenshaw a demandé à Paltrow si le « bien-être » qu’elle vend sur Goop était réservé aux « privilégiés ».

« Pas du tout, a répondu Paltrow, les meilleurs ingrédients du bien-être sont gratuits : l’eau, l’air, la méditation. »

Pourquoi alors vend-elle sur son site transactionnel Goop un « cahier à colorier post-structuraliste de la vulve » avec 64 pages d’images d’organes féminins détaillés (21 $) ? Un sac en cuir à 1320 $ ? Un verre de vin à 65 $ (UN verre de vin !) ? Un tapis de yoga à 128 $ ? Et un moulin à café à 375 $ ?

Des sornettes

Pendant l’entrevue, Anne-Marie Withensahw a demandé à Gwyneth Paltrow : « Vous paraissez être tellement ouverte d’esprit, comment cela vous aide en tant que PDG ? »

Ce à quoi Paltrow a répondu : « Oui, c’est vrai, je suis très ouverte d’esprit »...

Sur le site de Goop, on ne vend pas que des cossins. On nous vend aussi toute une idéologie.

On y trouve un texte écrit par une « médium, guérisseuse d’énergie et coach de l’âme » qui affirme : « En tant qu’être électromagnétique, vous vous attirez des expériences et des relations personnelles qui correspondent à votre fréquence (énergie claire basée sur l’amour ou énergie sombre basée sur la peur) ».

Dans un autre texte, on pose sérieusement la question : « Est-ce que les gongs planétaires peuvent soigner vos blessures astrologiques ? »

Je veux bien être « ouverte d’esprit », mais je me demande pourquoi les villes de Montréal, Québec et Ottawa et la Caisse de dépôt ont versé des sous (2,2 millions de dollars) à C2 Montréal pour qu’on paye une entrepreneure qui a fait fortune en vendant des niaiseries nouvelâgeuses, des platitudes de gourou cosmique !

Ça va être quoi l’année prochaine : une entrevue avec Raël, une cartomancienne ou un complotiste ?