Le jour du Souvenir (11 novembre) se voudra différent cette année avec la COVID-19. La filiale 265 de la LRC (Légion royale canadienne) vous invite à vous procurer le coquelicot et de faire du jour du Souvenir cette année une période de réflexion en ces temps difficiles. Souvenons-nous de tous ces soldats et civils qui se relevaient à peine des souffrances et des horreurs de la guerre en 1918, avec la grippe espagnole qui faisait rage et qui s’est poursuivie pendant deux autres années.

Photo courtoisie

Encore cette année, GardaWorld (représenté par Patrice Carrier) a versé un don de 1000 $ à la LRC pour la conduite de la Campagne du Coquelicot 2020. Grâce à ce don et aux autres dons que vous leur ferez parvenir, la LRC pourra continuer d’aider plusieurs de ses vétérans.

Tradition oblige

Photo courtoisie

Comme il est de tradition, cette année encore, afin de marquer le début de la campagne du coquelicot au Québec, les premiers coquelicots ont été présentés le 29 octobre au lieutenant-gouverneur, l’honorable J. Michel Doyon et au premier ministre du Québec, François Legault. La campagne du coquelicot 2020 s’échelonne jusqu’au 11 novembre avec le jour du Souvenir. Les coquelicots sont disponibles à divers endroits au Québec sous différentes formes ; même que certaines des boîtes sans contact ont été placées à des endroits choisis dans votre région. Bien que ceci se veut un choix individuel, s’il est arboré, il doit l’être avec grande fierté. De gauche à droite sur la photo, Pierre Gosselin, président de la Filiale 265 de la LRC de Québec ; l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec et Jacques Bergeron, directeur de la campagne du coquelicot.

Le Lorette

Photo courtoisie

Convivio IGA extra vient de présenter Le Lorette, son tout premier produit Signé Convivio. Le Lorette, un brie double crème, est fait de lait de producteurs locaux, fabriqué par des artisans d’une fromagerie voisine d’un de ses magasins et vendu par Convivio, une coopérative, dont les excédents reviennent à ses plus de 21 000 membres. « Ce fromage se veut une façon d’encourager l’économie locale qui fait partie de notre engagement envers la communauté et a toujours fait partie de nos valeurs », de dire Yanic Drouin (photo), directeur général de Convivio.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Cadrin (photo), président du Groupe Michel Cadrin qui regroupe plusieurs entreprises de secteurs différents, 60 ans... Marianne Fortier, jeune actrice québécoise (Aurore) 27 ans... David Schwimmer, acteur et réalisateur américain (Ross Geller dans la série Friends), 54 ans... k.d. Lang, chanteuse canadienne, 59 ans...Sylvie Legault, comédienne québécoise, 60 ans... Michel Boujenah, humoriste et acteur français d’origine tunisienne, 68 ans...Bertrand Raymond, ex-journaliste et chroniqueur sportif québécois, 77 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 2 novembre 2019 : Marie Laforêt (photo), 80 ans, chanteuse (Mon amour, mon ami ; Que caler la vida) et actrice... 2019 : Dean Prentice (photo), 87 ans, ailier gauche de 22 saisons dans la LNH avec 5 équipes (Rangers, Boston, Detroit, Pittsburgh et Minnesota) entre 1952 et 1974... 2018 : Pierre Drolet, 60 ans, golfeur hors pair, sportif accompli et pêcheur d’expérience de Québec... 2017 : Alberto Guzman, 90 ans sculpteur français d’origine péruvienne... 2015 : Eddie Milner, 60 ans, ex-voltigeur de centre du baseball majeur entre 1980 et 1988 (avec les Reds et Giants)... 2014 : Acker Bilk, 85 ans, clarinettiste britannique de jazz traditionnel... 2013 : Tom Hinkle, 70 ans, un ex-dépisteur des Blue Jays de Toronto et des Expos de Montréal... 2008 : Denis Bastien, 60 ans, maire de Causapscal de 1998 à 2001... 2001 : René Léger, 82 ans, cofondateur des Rôtisseries St-Hubert... 1987 : Yoland Guérard, 64 ans, un des chanteurs lyriques les plus renommés au Québec... 1950 : George Bernard Shaw, 94 ans, le doyen admiré de la littérature britannique.