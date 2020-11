L’art de savoir se respecter jusqu’au bout

J’ai lu avec intérêt le récit que nous faisait ce matin dans votre chronique, la femme qui s’était laissée aller à entrer chez un inconnu pour récupérer un objet qu’elle lui avait acheté sur Kijiji. Ce n’est pas très brillant de sa part d’être entrée de la sorte chez un inconnu. Et elle n’est pas la seule à s’être fourvoyée dans pareille aventure.

Ce que j’aurais aimé qu’elle dise, pour montrer à quel point son geste aurait pu lui être fatal, c’est qu’au sortir de chez ce monsieur, elle s’était précipitée au poste de police pour porter plainte. Mais il semble qu’elle n’en ait rien fait puisqu’elle n’en parle pas. La justice, ça existe, et il faut apprendre à s’en servir à bon escient.

Une autre femme plus prudente

Une autre femme m’a fait un commentaire similaire au vôtre, lequel me semble plutôt oiseux. Comment voulez-vous porter plainte quand rien de mal ne vous est arrivé ? Car c’est là que se situe la réalité qu’elle nous décrit par son récit. Cette dame a posé un geste imprudent en entrant dans la maison d’un inconnu, elle s’en veut, et décide d’en parler pour faire réfléchir les autres femmes sur le danger auquel on peut s’exposer par inconscience.