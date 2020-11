Le futur Johnny Gaudreau du Canadien?

Le Canadien de Montréal a ajouté huit joueurs à sa banque d’espoirs lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Évidemment, les discussions, comme c’est souvent coutume après une séance de sélection, ont surtout porté sur le premier choix de l’équipe. Et c’est tout à fait normal. Kaiden Guhle est un espoir de premier plan et était classé assez haut sur la liste de plusieurs experts. Son nom était également connu chez la plupart des amateurs.

Mais comme on le disait, mis à part Guhle, sept autres jeunes joueurs se sont récemment greffés à l’organisation du CH.

La sélection d’un d’entre eux n’a pas suscité l’engouement qu’elle aurait dû. Avec son dernier choix de quatrième ronde, Trevor Timmins et son équipe ont jeté leur dévolu sur l’attaquant américain Sean Farrell.

Alors qu’il s’agissait du troisième patineur consécutif de l’Oncle Sam à être appelé par le CH lors de cet encan, le premier réflexe de plusieurs a été de souligner (voire critiquer) le fait que Farrell n’était pas un Québécois. Si ce constat est irréfutable, en voici un autre qui l’est tout autant : Farrell est un fabuleux joueur de hockey.

Une saison incroyable

Âgé de 19 ans, l’ailier gauche de 5 pi et 9 po et 175 lb évoluait l’an dernier dans l’United States Hockey League (USHL), le meilleur circuit junior aux États-Unis. Son rendement? 15 buts et 41 aides (56 points) en... 44 matchs.

En fait, Farrell a conclu la dernière saison en tant que meilleur passeur de l’USHL. Il a également récolté seulement trois points de moins que son coéquipier Brendan Brisson, qui fut de son côté sélectionné en... première ronde par les Golden Knights.

Comment donc expliquer le fait que Farrell ait glissé jusqu’au quatrième tour?

«Je ne sais pas trop, honnêtement. Parfois, ces chosent arrivent sans que l’on puisse vraiment expliquer pourquoi. Le rang de sélection ne demeure toutefois qu’un chiffre. Après le repêchage, tous les espoirs repartent sur un pied d’égalité. Alors je veux profiter des prochaines saisons pour atteindre mon plein potentiel», a mentionné l’espoir lors d’un généreux entretien au TVASports.ca.

Une chose est cependant bien certaine : l’attaquant était très heureux d’aboutir à Montréal.

«Ce fut un moment très spécial pour moi. De joindre une équipe aussi prestigieuse que celle du Tricolore est merveilleux. La ville de Montréal est également un endroit très agréable et les partisans de l’endroit connaissent leur hockey. Les prochaines années seront très plaisantes pour moi.»

Dans le moule de Tyler Johnson?

Farrell est un fabuleux fabricant de jeu, mais il peut apporter plus que ça sur une patinoire.

«Ma plus grande qualité est certainement ma vision du jeu. Je crois posséder un très bon sens du hockey. Cependant, mon objectif est de devenir un joueur efficace sur 200 pieds. Je veux être déterminant sur l’avantage numérique, mais aussi à court d’un homme. Je souhaite que mon entraîneur puisse m’employer partout où il le désire sans crainte d’être déçu.»

Et lorsqu’on lui offre la possibilité de pouvoir comparer son style de jeu avec celui d’un actuel patineur de la LNH, le sympathique jeune homme n’hésite pas.

«Je dirais Tyler Johnson, du Lightning de Tampa Bay. C’est un petit joueur qui trouve ses coéquipiers partout sur la glace. Dans le passé, il pouvait jouer n’importe où et avec n’importe qui à Tampa.»

De nombreuses similitudes avec Johnny Gaudreau

Farrell aime donc se comparer à Tyler Johnson. Mais en s’y attardant quelques instants, il est également facile de trouver plusieurs similitudes entre son profil et celui du joueur vedette des Flames de Calgary, Johnny Gaudreau.

On parle après tout de deux joueurs américains de 5 pi et 9 po qui prennent un malin plaisir à alimenter les joueurs avec qui ils évoluent. Mais là où la ressemblance est la plus frappante, c’est au niveau de leur rang de sélection : à l’image de Farrell, Gaudreau a lui aussi été sélectionné au quatrième tour (2011).

«C’est assurément très motivant. Je souhaite, comme Johnny Gaudreau, accomplir de grandes choses. J’ai toujours pris un malin plaisir à le regarder jouer. J’ai grandi en suivant ses exploits. Il fait partie des joueurs de petite taille qui accomplissent un solide boulot dans la LNH. Il se sert souvent de son petit gabarit à son avantage pour battre les défenseurs adverses.»

«Aujourd’hui, il y a d’innombrables preuves : les petits joueurs peuvent eux aussi dominer dans la LNH. Tu peux produire au plus haut niveau, même si tu n’es pas le plus grand. La LNH d’aujourd’hui est dorénavant un circuit où la vitesse est la première qualité recherchée. [...] En tant que petit joueur, tu dois simplement te montrer plus intelligent sur la patinoire et batailler partout où tu mets les pieds. Mais ça ne m’inquiète pas outre mesure.»

De grandes ambitions

Qualifié de vol par Cole Caufield, son ancien coéquipier au sein de l’équipe américaine des moins de 18 ans en 2018-2019 et chez les moins de 17 ans l’année précédente, Farrell pense-t-il vraiment pouvoir un jour devenir un catalyseur à Montréal?

«Je veux être un joueur offensif d’impact pour le Canadien. Je sais que pour atteindre la LNH, je devrai peaufiner mon jeu défensif. Mais je suis vraiment confiant d’un jour pouvoir devenir un bon fabriquant de jeu à Montréal. Je souhaite pouvoir utiliser ma plus grande force [sa vision du jeu] pour aider le Canadien.»

Et la suite?

À court terme, Sean Farrell ne sait toujours pas où il jouera cette saison. Que ce soit avec le Steel de Chicago dans l’USHL ou avec l’Université d’Harvard dans la NCAA, son objectif demeure le même.

«Je veux contribuer offensivement peu importe où j’évoluerai. Je veux aussi représenter un exemple pour mes coéquipiers et travailler fort peu importe les circonstances et les défis qui se dresseront devant moi.»

Voilà des paroles que les dirigeants et les partisans du Canadien ne détesteront certainement pas lire...