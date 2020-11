L’Océanic vise un premier gain cette saison

RIMOUSKI | L’Océanic tentera de profiter de la visite des Saguenéens de Chicoutimi, mardi à Rimouski, pour signer sa première victoire de la saison lors de cette rencontre initialement prévue le 25 octobre.

«Les Saguenéens voulaient jouer (les mesures concernant les activités sportives en zone rouge les frapperont à partir de mercredi). Nous sommes contents de leur donner la chance de jouer. Même si nous sommes décimés par de nombreuses absences, nous aussi on veut jouer. La meilleure façon de se remettre d’une défaite crève-cœur comme celle de samedi à Baie-Comeau est de rejouer le plus rapidement possible», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Le coach est satisfait

Malgré une fiche d’aucune victoire et six défaites, dont deux en fusillade, Serge Beausoleil, est satisfait de la performance de son équipe. «Nous sommes l’équipe qui obtient le plus de chance de marquer et qui en accorde le moins dans notre division. Un moment donné, ça va finir par payer», mentionne le pilote de la formation rimouskoise.

«Nous savons que nous allons emprunter des chemins un peu plus tortueux cette année, mais on croit en ce qu’on fait. On voit les jeunes progresser de match en match. Je vois deux gardiens qui sont pratiquement des recrues dans le circuit faire des avancées à chaque partie. Il faut juste ne pas baisser les bras et continuer d’être hargneux. Les équipes qui jouent contre nous doivent travailler fort. On s’est incliné par un but dans cinq de nos six rencontres», ajoute-t-il.

Une attaque décimée

L’Océanic doit composer avec une attaque décimée, ce qui force le personnel d’entraîneurs à utiliser des défenseurs comme attaquants. Philip Casault et Mathis Gauthier font très bien dans les circonstances. Ils excellent en échec-avant et donnent des minutes de qualité aux entraîneurs.

En plus des Européens Adam Raska et Alex Lazarev qui manquent toujours à l’appel, comme la plupart des européens dans le circuit, l’Océanic est privé des services de son capitaine Nathan Ouellet, du vétéran Frédérick Janvier et de son as attaquant Zachary Bolduc, en plus du défenseur Simon Maltais. L’Océanic a rappelé l’attaquant Xavier Ducharme des Panthères de Saint-Jérôme junior AAA pour le match de mardi. Il avait disputé les deux premières rencontres de la saison lors d’un premier rappel.

Justin Bergeron veut en faire plus

Limité à une passe en six matchs depuis le début de la saison, le défenseur de 20 ans Justin Bergeron, estime qu’il doit en faire plus. «Ça va être un match difficile. Tous les gars, on veut gagner. Personne dans cette chambre est satisfait dans la défaite. Je ne suis pas satisfait de mon début de saison. Je peux en donner plus et je vais en donner plus autant en offensive qu’en défensive», lance le numéro 10 acquis des Huskies de Rouyn-Noranda.

Photo : Justin Bergeron #10 veut en donner plus à l’Océanic qui l’a acquis à la période de transaction des Fêtes, l’an dernier. (Photo Alexandre D’Astous)