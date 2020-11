Présidentielle américaine: prêts pour une longue soirée

La couverture télé de la présidentielle américaine posera un défi de taille mari soir. Non seulement parce qu’il s’agit d’une première soirée électorale en période de pandémie, mais parce qu’elle s’annonce longue.

• À lire aussi: Trump et Biden décochent leurs dernières flèches à la veille d’un scrutin historique

Au Québec, TVA et Radio-Canada s’attendent à prolonger la diffusion bien après minuit. C’est ce qui était arrivé en 2016, quand Donald Trump avait défait Hillary Clinton.

« On était sorti des ondes à 3 h du matin », se rappelle Xavier Brassard-Bédard, rédacteur en chef, TVA Nouvelles et LCN. « Cette année, on s’attend peut-être à donner le relais à l’équipe du matin à 5 h 30. »

« Deux scénarios sont envisagés », déclare Frédéric Vanasse, premier directeur des projets spéciaux de l’information à Radio-Canada. « Si c’est une victoire convaincante de Joe Biden, les annonces pourraient être rapides. Si c’est serré, on pourrait attendre longtemps... »

Studios séparés

Dans toute cette incertitude, une chose est sûre : l’heure à laquelle la couverture sera lancée. Débrouillé depuis quelques semaines, LCN démarrera la sienne à 18 h 30.

Pierre Bruneau sera accompagné des analystes Mario Dumont, Jean-Marc Léger, Emmanuelle Latraverse, John Parisella et Mathieu Bock-Côté. COVID-19 oblige, les deux premiers interviendront à partir d’un studio différent à Montréal, les deux suivants seront en direct d’Ottawa. Quant à Bock-Côté, il restera chez lui.

Pour sa part, Richard Latendresse passera la soirée à Washington au sein du clan Trump, tandis que Bénédicte Lebel assistera au regroupement démocrate de Joe Biden.

Plateau plus aéré

Chez ICI RDI, également débrouillé, la programmation spéciale commence à 18 h. Patrice Roy sera épaulé par Caroline Lacroix, Gérald Filion et Sébastien Desrosiers. Quatre spécialistes en politique américaine participeront au rendez-vous, sans compter les correspondants Frédéric Arnould et Azeb Wolde-Giorghis. Anyck Béraud et Philippe Leblanc seront postés dans deux États clés : la Floride et l’Ohio.

En raison du coronavirus, Patrice Roy dirigera un plateau « plus aéré » que d’habitude.

Autre fait à signaler : les généralistes relaieront la couverture du scrutin plus tard en soirée : dès 22 h pour TVA et 23 h pour ICI Télé.

Mur à mur aux É.-U.

Chez les chaînes américaines, les choses seront encore plus intenses. Les téléspectateurs qui comptaient terminer leur journée en relaxant devant The Voice ou This Is Us devront revoir leurs plans puisque CBS, NBC, ABC et FOX suspendent leur programmation régulière dès 19 h.

Du côté des réseaux d’information en continu, ça commence encore plus tôt : 16 h pour CNN, et 18 h pour MSNBC et FOX News.

Si vous n’êtes pas abonné au câble, sachez que vous pourrez suivre la couverture des généralistes sur internet, en visitant leurs chaînes YouTube, comme ABC News et CBS News. La chaîne dédiée aux affaires publiques C-SPAN représente également une option, via c-span.org.