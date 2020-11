Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 3 novembre:

«Je vais bien, ne t’en fais pas»

Drame français suivant Lili (Mélanie Laurent), une adolescente de 19 ans qui part à la recherche de son frère jumeau Loïc après avoir appris de ses parents que le jeune homme ne donne plus signe de vie. Trame sonore poignante.

Mardi, 11 h 47, StudioCanal.

«La vérité sur les tests médicaux»

Qu’en est-il vraiment des tests médicaux effectués pour de la recherche et proposés à des gens qui se disent en santé? Pour les joies d’un documentaire, Michael Mosley a voulu en avoir le coeur net et a décidé de se transformer en «cobaye».

Mardi, 16 h, ICI Explora.

«Soirée électorale américaine»

Pierre Bruneau et son équipe en auront long à dire sur les élections présidentielles américaines. Pour suivre en direct l’importante soirée aux États-Unis, le chef d’antenne discutera avec plusieurs analystes politiques - dont Mario Dumont et Emmanuelle Latraverse - et s’entretiendra avec des correspondants de l’autre côté de la frontière.

Mardi, 18 h 30, LCN.

«Première ligne: chaque seconde compte»

Plusieurs situations critiques parviennent aux oreilles des employés de la centrale 911. Ces derniers doivent négocier avec un enfant armé d’un couteau qui menace les membres de sa famille, une femme ébranlée par son mari retrouvé inanimé et la possible présence d’un animal surprenant dans la rue.

Mardi, 19 h, TVA.

«Moi j’mange»

Il n’existe pas que des mauvais gras; il y en a aussi des bons. Stéphane Bellavance apprend à les différencier. On découvre également l’ADN d’une vinaigrette. C’est aussi le temps de concocter du tofu frit avec des légumes sautés recouverts d’une sauce aux arachides et de l’omble chevalier confit.

Mardi, 19 h 30, Télé-Québec.

«Crocodile Dundee»

Comédie d’action dans laquelle Paul Hogan joue un aventurier australien capable d’échapper aux crocodiles et autres grosses créatures animales des marais. Une journaliste américaine ira à sa rencontre afin d’en faire la vedette d’un reportage. Elle lui fera ensuite découvrir New York et succombera à son charme.

Mardi, 20 h, Prise 2.

«L’imposteur»

Début de la deuxième saison alors que Philippe (Marc-André Grondin) est toujours pris dans la vie mouvementée de Youri, son jumeau. Il aimerait bien quitter cette double vie, mais attendre encore l’argent pour y parvenir. La descente chez les Kaplan amène aussi son lot de questions.

Mardi, 21 h, addikTV.