Vaccination : il est temps de rassurer la population

Nous sommes à la veille d’obtenir un vaccin contre la covid-19, l’espoir est dans l’air, la lumière commence enfin à briller au bout du tunnel. Alors pourquoi M. Legault ne nous donne-t-il pas plus de détails sur comment nous allons vivre, nous Québécois, cette situation?

Afin de calmer les ardeurs des anti-masques, afin de remonter le moral des découragés, dont je suis, afin de nous démontrer que la situation est entre bonnes mains, pourquoi ne pas nous mettre la puce à l’oreille et nous décrire les grandes lignes de cette future période de vaccination?

Un plan svp

Il y a au Québec environ 8 572 054 habitants. De ce nombre, on compte jusqu’à présent 106 981 cas positifs, ce qui équivaut à une toute petite goutte d’eau. Donc il reste plus de 8 millions et demi de personnes à vacciner. Si tout le monde est inclus dans le plan, cela prendrait des années à rejoindre tous les habitants.

Eh bien moi, infirmière retraitée, cela m’inquiète au plus haut point. J’ai beau me dire qu’il faut laisser le gouvernement gérer la situation, mais j’aimerais, tout comme plusieurs citoyens probablement, qu’on me donne les grandes lignes du plan de vaccination. Je ne veux pas connaître tous les détails, mais encouragez-nous et commencez à en parler.

Il est temps de recruter

Si le gouvernement compte lancer un appel à la population afin de recruter des citoyens pour les aider à vacciner, pourquoi ne pas le lancer maintenant.

Jusqu’à présent, chaque fois qu’un appel est lancé, des milliers de gens répondent «présents», et dès cet instant, la mise en branle du tri commence. Et avec l’expérience, on sait que ce processus est long et ardu.

Que le vaccin soit donné sous forme intradermique, sous-cutanée ou intramusculaire, ou encore par voie orale, il va falloir du monde pour l’administrer. On permet au pharmacien de donner le vaccin sous-cutané contre la grippe saisonnière. Fera-t-on la même chose pour celui de la covid-19? Permettra-t-on à la population de s’administrer soi-même le vaccin?

Mais il faut le planifier ou tout au moins nous rassurer sur qui fait quoi dans la planification actuellement. Est-ce que la santé publique, l’OIIQ, l’OIIAQ, l’ordre des pharmaciens, etc. sont en ébullition? Qui se penche sur la question?

SVP notre bon gouvernement : rassurez-nous!

Francine Chartrand, infirmière retraitée