«Willie»: Luc Guérin se souvient de Willie Lamothe

Incarner Wilie Lamothe, il y a vingt ans, n’a pas changé le monde pour Luc Guérin, mais porter le chapeau de l’iconique chanteur country aura permis au comédien de montrer l’étendue de son registre dramatique, lui qu’on connaissait surtout jusque-là pour ses talents comiques.

Luc Guérin avait d’ailleurs remporté le Gémeaux de la Meilleure interprétation: rôle masculin dans une série dramatique pour son formidable travail dans ce «biopic» de Jean Beaudin en cinq épisodes, tout simplement intitulé «Willie», que TVA présentait à l’automne 2000 et qu’ICI ARTV relaie à nouveau ces jours-ci.

Aux côtés de Nathalie Mallette (Jeannette Lemieux, l’épouse trompée), Hugo Dubé (Bobby Hachey), Julie Ménard (Rita Germain, chanteuse et amante), Sébastien Huberdeau (Michel Lamothe) et plusieurs autres, Guérin personnifiait avec justesse la légende derrière des pièces mythiques comme «Je chante à cheval» et «Mille après mille». Décédé le 19 octobre 1992, Willie Lamothe aurait célébré ses 100 ans le 27 janvier 2020.

«Je n’ai jamais arrêté d’en entendre parler, glisse Luc Guérin en entrevue. J’ai pu constater que ç’a été une série importante pour beaucoup de monde, qu’on me dit prendre plaisir à revoir. Et ça me fait plaisir, parce que je suis assez fier du produit!»

Une grande rencontre

Avant «Willie», Luc Guérin pratiquait beaucoup son métier à travers l’humour. Ce sont surtout des projets comme «CTYVON», «Samedi P.M», le «Bye Bye 1992», «L’Arche de Zoé», «Maman chérie», les différents opus des «Boys» et autres comédies à sketchs qui l’ont fait connaître du grand public.

«Quand la proposition de "Willie" est arrivée, j’étais mûr, j’attendais ça, relate l’acteur. Quand j’avais reçu l’invitation à auditionner – par fax, à l’époque! –, tout mon être a ressenti un appel. Dès que j’ai vu la description, je me suis dit que ça m’intéressait vraiment. Dans la série, on suit Willie de 27 à 72 ans, je crois; le spectre était large. Un rôle comme ça, c’est comme une rencontre. J’ai été transporté tout le long du tournage.»

«On a tous une faille, et je crois que Jean Beaudin a vu en moi une faille qui correspondait à celle de Willie, poursuit Luc Guérin. Le Willie qu’on découvre dans la série, ce n’est pas juste l’homme connu de tout le Québec qui donnait des spectacles; c’était aussi l’homme qui avait du mal à trouver un équilibre entre sa vie d’artiste et sa famille, toujours parti, qui passait à côté de choses importantes. Et ça le rattrapait à la fin de sa vie.»

Willie l’acteur

À sa grande déception, Luc Guérin n’a pu rencontrer Willie Lamothe avant de le faire revivre au petit écran, puisque ce dernier était décédé huit ans plus tôt. Lui qui le connaissait davantage au cinéma que sur disque a visionné des documents de l’Office national du film (ONF) et des entrevues accordées par le défunt avant de lancer ses premières répliques en veston à franges.

«J’ai eu une très, très bonne préparation. Denise Filiatrault m’en avait beaucoup parlé, parce qu’elle l’avait côtoyé. J’ai eu accès à des côtés de Willie Lamothe que les gens connaissaient moins. Son fils Michel, qui est décédé l’an dernier, m’avait aussi été d’une aide précieuse, en me donnant accès à du matériel de son père, comme sa bible d’écriture. Michel avait suivi le tournage de très près. Lors de certaines scènes, il pleurait et me disait: "Tu lui ressembles tellement!"... Pour moi, c’était une grande responsabilité vis-à-vis lui, et je ne voulais pas tomber dans la caricature.»

La série «Willie» est diffusée à ICI ARTV en semaine, à 16 h, jusqu’au 4 novembre. Une autre rediffusion est aussi prévue sur la même chaîne, à compter du 19 novembre.