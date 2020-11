PLANTE, Serge



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Serge Plante, époux de madame Claudette Paré. Monsieur Plante nous a quittés subitement le 29 octobre 2020 à l'âge de 73 ans. Natif de Saint-Donat-de-Rimouski, il était le fils de feu monsieur Damase Plante et de feu dame Aurélie Desrosiers. Il demeurait à Québec (Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 5 novembre de 18h30 à 21h30et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil pour le pleurer: son épouse bien-aimée Claudette Paré; ses enfants: Félix Plante (Sophie B. Lemay), Sara Plante (Martin Duclos); ses petits-enfants: Alexis et Aurélie Plante, Edouard Duclos; les enfants de son épouse: Stéphanie Simard (Nicolas Robe), Nicolas Simard (Julie Breton), Marjorie Simard (Guillaume Nicolas) et les petits-enfants: Léna Robe, Matis et Eli Simard-Cordier, Léonie Simard, Loan et Noémie Nicolas; ses frères et sœurs: Raymond, Simone (Alexandre Fougère), Charles (France Lussier), Claude (Andrée Desrochers), Claudette (Serge Desjardins). Il laisse également dans le deuil son beau-frère Carol Paré (Monique Bouchard), la mère de ses enfants Julie Lévesque (Gaétan Tardif), plusieurs neveux et nièces, particulièrement Raymonde Hallé, ainsi que des cousins, cousines, amis(es), voisins et voisines. Il était également le frère de feu: Yolande, Marcel, Monique, Roberge et de Gaétane Plante. Ton départ nous laisse sans mot et nous plonge dans un profond chagrin. Ton souvenir est gravé dans notre cœur et il continuera d'y vivre éternellement.