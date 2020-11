COVID-19: Lévis prête 12 employés au gouvernement du Québec

Pour «briser la chaîne de contamination en milieu de travail», la Ville de Lévis prêtera 12 de ses employés à la CNESST et au CISSS de Lévis.

Le maire Gilles Lehouillier a annoncé la conclusion de cette entente tripartite, mardi en fin de matinée, lors d’un point de presse virtuel.

«Concrètement, une douzaine de membres du personnel de la Direction de l’urbanisme et du Service de la sécurité incendie, dont des préventionnistes et des pompiers temporaires agiront en accompagnement auprès des entreprises pour les guider et les informer sur les mesures de prévention en milieu de travail, émises par la CNESST et la Santé publique dans le cadre de la pandémie», a-t-il expliqué.

La durée du prêt n’a pas été précisée. Elle dépendra vraisemblablement des besoins et de l’évolution de la situation pandémique. Les employés continueront à être payés par la municipalité qui devra d’ailleurs augmenter le nombre d’heures de travail de ses pompiers temporaires. L’intégralité des coûts seront assumés par la municipalité. Mardi, le maire de Lévis n’était toutefois pas en mesure de préciser le budget dévolu à cette mesure.

Actuellement, la région de la Chaudière-Appalaches est aux prises avec 86 foyers d’éclosion de la COVID-19, dont plus de la moitié se trouvent dans les entreprises. Gilles Lehouillier estime donc que «la situation est critique et (que) le gouvernement a besoin d’un coup de main (...) Il faut que la communauté participe davantage. Pas juste en paroles, mais en actions concrètes».

Interrogé à savoir si des employés municipaux pourraient être prêtés pour donner un coup de main dans les CHSLD, Gaétan Drouin, coordonnateur municipal de la sécurité civile, a indiqué que «des discussions sont en cours».

Autres mesures

La Ville de Lévis a par ailleurs confirmé la mise en lumière de 13 nouveaux sites stratégiques, un peu partout sur le territoire, incluant le Quai Paquet. Le coût additionnel pour l’illumination tournera autour de 550 000$. Les résidents et les commerçants lévisiens sont également appelés à participer à cet effort d’illumination.

Aussi, la municipalité offrira la gratuité pour l’accès au Centre de plein air de Lévis pour la glissade, ainsi que pour une ou des soirées de ski alpin en semaine.

Quelque 50 000 billets d’autobus seront distribués aux bénévoles du réseau communautaire et aux clientèles vulnérables.