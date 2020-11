Des remparts contre la peur

J’ai une relation d’amour de type filial avec le Vieux-Québec.

Au primaire, au secondaire et au collégial, j’y ai étudié. C’est là aussi que j’ai commencé à travailler. Comme étudiant, dans des hôtels et un restaurant. Et comme professeur de cégep, éphémère première carrière.

Et depuis 15 ans, le « Vieux » est tout près de mon boulot, à l’Assemblée nationale.

Je l’ai tellement arpenté depuis ma prime jeunesse, tellement contemplé, que j’ai l’impression de connaître chacune de ses pierres, édifices, vues.

Son histoire me passionne et m’intrigue, ses beautés m’émerveillent toujours (notamment la pointe de la citadelle, là où l’on peut s’extasier sur les méandres géants du fleuve). Ses enjeux urbanistiques et patrimoniaux me préoccupent particulièrement.

Viol

Le déchaînement de violence gratuite de samedi, je l’ai donc pris comme une sorte de viol d’une personne aimée.

En plus, ce soir-là (pour des raisons banales que je vous épargne), je me trouvais à coucher dans le « Vieux » avec ma marathonienne d’épouse.

Samedi soir : coup de fil d’un de nos rejetons alors que nous dormions. Réveil brutal. Dehors, des policiers nerveux, partout, leurs gyrophares troublant la nuit. On traquait un tueur.

Les portes sont-elles bien verrouillées ? Les fenêtres pas trop accessibles ? On se coucha tard, soulagés par l’arrestation, mais évidemment bouleversés.

Traumatisme

Il faisait encore nuit hier matin, lorsque je sortis de la maison. Petite frayeur. Je regarde au-dessus de mon épaule. Traumatisme ? Oui, évidemment rien par rapport à celui qui tenaillera les témoins directs du carnage.

J’ai alors eu un élan un peu lyrique : il faut résister. D’abord de manière rationnelle. Cet événement atroce est une aberration, une anomalie. Les risques que cela se reproduise sont à peu près nuls.

Ensuite, pour résister, pourquoi ne pas courir et marcher dans le « Vieux », le soir ? En guise de pied de nez collectif à la peur.

Un geste en hommage aux victimes et au Vieux-Québec, déjà éprouvé par la pandémie et que la folie meurtrière a voulu réduire à un décor macabre.

L’un des deux assassinés, François Duchesne, était un contemplatif amoureux du « Vieux » qui adorait y faire son jogging. L’autre, Suzanne Clermont, grillait une dernière cigarette rue des Remparts, en admirant sans doute l’incroyable vue vers le bassin Louise et les Laurentides.

Évidemment, en raison de la COVID-19, on ne peut rendre cet hommage en groupe.

La Santé publique nous permet de courir ou marcher en duo ? Alors, formons des duos. Allons, à la noirceur, dans la vieille ville. Dieu sait qu’il y a beaucoup d’heures sombres en novembre.

Inspirons-nous un peu du Défi de novembre, séance collective d’entraînement qui a lieu sur les Plaines pour faire face à la grisaille (tous les mardis à 6 h 30, organisé par de dynamiques étudiants en physio et en kinésio de l’Université Laval, et qui a lieu sous une forme covidienne cette année).

Bref, marchez et courez, puis envoyez-moi un mot ou même des statistiques (Strava, Runkeeper, etc.) J’en rendrai compte sur mon blogue et à Qub.

Comme de petits remparts contre la peur.