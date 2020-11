[EN DIRECT] COVID-19: le bilan de certaines régions se détériore

Même si le bilan de la COVID-19 quant au nombre de cas de maintenant de façon relativement stable à la grandeur de la province, le bilan de certaines régions s’est détérioré, a avertit François Legault en point de presse mardi.

Les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et de Lanaudière-Nord, voient un nombre plus élevé de cas, alors que la situation est plutôt stable à Montréal et dans la Capitale-Nationale.

François Legault a demandé notamment à la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la région de Lanaudière-Nord de réduire leurs contacts et de redoubler d'effort.

Il assure que le Québec n'est pas à l'abris d'un «tsunami» d'hospitalisations, même si le nombre d’hospitalisations actuel est gérable par le système de santé.

Christian Dubé a également fait savoir que la moyenne quotidienne de décès se situe entre 18 et 20 par jour. Actuellement, le Québec enregistre en moyenne 20 décès par jour, alors qu’il y a deux semaines, il était de 10 décès quotidiennement.

Le ministre Dubé a publié sur Twitter hier des graphiques comparatifs montrant les deux vagues de propagation de la COVID-19 au Québec.

«Les cas sont stables dans le Grand MTL, en amélioration dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, mais demeurent en flèche vers le haut dans les autres régions (encadré rouge). On doit redoubler d’efforts dans ces régions pour casser la vague», a-t-il indiqué lundi sur Twitter.

Par ailleurs, les Îles-de-la-Madeleine passeront en zone jaune après avoir été au palier orange pendant plusieurs semaines, annonce le ministre Christian Dubé.

