Félicitations à l’entreprise Construction Thibodeau & Père, de Québec, qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 26 octobre), dans la catégorie « Excellence SST (santé et sécurité au travail) » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec.

Cette reconnaissance est remise dans le contexte de la première présentation des Galons, un nouvel événement 100 % virtuel, ayant pour objectif de mettre en valeur, chaque semaine, les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Veiller à la santé et à la sécurité de son personnel et du public est une valeur fondamentale chez Construction Thibodeau & Père. C’est ainsi que la direction est passée de la parole aux actes, en investissant dans la formation de ses employés, en devenant membre d’une mutuelle de prévention et en mettant en œuvre un programme de prévention engageant également ses sous-traitants, entre autres.

Le MEATing de la relève

Devenu un incontournable des événements mondains de Lévis depuis quelques années à l’automne, le MEATing de la relève, au profit de la cause du Grenier, organisme de sécurité alimentaire de Lévis, ne sera pas présenté cette année, pandémie oblige. En lieu et place, les membres du comité organisateur proposent « Le Généreux Festin des Fêtes », une boîte-repas, pour 4 à 6 personnes, préparée par le restaurant le Cosmos de Lévis et disponible par achat en ligne. Pour chaque boîte-repas vendue (125 $), le comptoir alimentaire Le Grenier donnera un panier de Noël à une famille dans le besoin. Simon Paquet (photo), directeur général des Équipements Plannord, est partenaire de cet événement. Pour voir le menu de la boîte-repas ou se la procurer : comptoirlegrenier.com.

Honoré par L’AJAC

Bravo au journaliste et chroniqueur automobile Antoine Joubert (photo), du Guide de l’Auto et du Journal de Québec, qui a remporté le prestigieux Prix de vidéo journalisme 2020, remis par General Motors du Canada, lors de la 37e remise des Prix en journalisme de l’Association des Journalistes Automobiles du Canada (AJAC), tenu virtuellement le 27 octobre dernier, à Toronto. Antoine s’est vu décerner ce prix pour la série Roulez au suivant, qui permet à un citoyen dans le besoin de recevoir une automobile en fin de vie, laquelle est entièrement restaurée par une équipe d’experts chevronnés. Ce concept innovateur, qui prône l’entretien automobile et qui met en lumière différents métiers du milieu, a été pensé et conçu par Antoine. facebook.com/watch/antoinejoubertchroniqueurauto.

Anniversaires

Nicole Bouchard (photo), directrice des services à l’équipe et des relations avec les médias, chez les Remparts de Québec... Pierre Duquet, ex-journaliste du Peuple Lévis... Stella Rose, fille de Mitsou, 17 ans... Dylane Hétu, comédienne et actrice québécoise, 39 ans... Claudine Mercier, humoriste et actrice, 59 ans... Geneviève Rioux, comédienne québécoise, 59 ans... François Gendron, ex-député d’Abitibi-Ouest, Parti québécois, 76 ans.

Disparus

Le 3 novembre 2019 : Bob Norris (photo) 90 ans, le premier visage de la marque de cigarette Marlboro... 2018 : Sondra Locke, 74 ans, actrice et réalisatrice américaine, compagne et l’égérie de Clint Eastwood pendant une quinzaine d’années... 2017 : Giovanni Maur, 80 ans, designer de profession principalement dans les domaines de la restauration, bars et discothèque de Québec... 2015 : Normand L’Amour, 85 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2013 : Nick Cardy, 93 ans, dessinateur américain de comics... 2012 : Henri Audet, 94 ans, fondateur de Cogeco Communications (radio-télévision)... 2011 : Jean-Marie Roy, 86 ans, architecte québécois... 2011 : Guy Des Ormeaux, 80 ans, l’un des fondateurs de RDS... 2010 : Réginald Hamel, 79 ans, professeur québécois et historien... 2006 : Paul Mauriat, 81 ans, chef d’orchestre, arrangeur et compositeur français... 2004 : Sergei Zholtok, 31 ans, joueur de hockey (Nashville)... 1999 : Gaston Rochon, 67 ans, pianiste et arrangeur... 1981 : Thérèse Casgrain, 85 ans, figure bien connue de la politique et championne de la promotion féminine.