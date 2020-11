Facebook prêt à sévir contre la désinformation sur les résultats de l’élection américaine

Facebook a annoncé une série de mesures visant à garantir l’intégrité du scrutin présidentiel de mardi aux États-Unis, assurant notamment vouloir limiter la diffusion de toute annonce de victoire avant que les résultats définitifs ne soient connus.

« Si un candidat à l’élection présidentielle déclare une victoire prématurée, nous ajouterons des informations plus spécifiques dans les messages d’avertissement sous ses publications, ainsi que dans les notifications en haut du fil d’actualités, et nous continuerons d’afficher les derniers résultats de votre Centre d’information sur les élections », a tweeté lundi soir le service de presse de Facebook.

Lors de sa dernière réunion de campagne lundi soir, à Grand Rapids dans le Michigan (Midwest), le président américain Donald Trump a remis en question la fiabilité du scrutin. Comme il le fait depuis des semaines sans preuve, il a notamment attaqué la légitimité du vote par correspondance.

« Certains résultats électoraux ne seront pas disponibles avant des jours ou des semaines, cela signifie que tout se déroule comme prévu », a tenu à rassurer Facebook sous la vidéo de l’événement diffusée sur la page officielle du candidat républicain.

Par ailleurs, les usagers du réseau social aux États-Unis voient apparaître depuis ce matin une vignette sur leur page d’accueil et sous les publications des candidats leur rappelant que c’est le jour des élections, les aidant à trouver leur bureau de vote le plus proche et leur permettant d’indiquer qu’ils ont voté.

Facebook s’est aussi engagé à retirer les contenus cherchant à décourager des électeurs de se rendre aux bureaux de vote ou à les intimider.

De son côté, Twitter a ajouté un avertissement sous un tweet de M. Trump lundi soir prétendant qu’une décision judiciaire sur le comptage des voix en Pennsylvanie pourrait conduire à « de la triche » et entraînerait « de la violence dans les rues. »

Attendus au tournant cette année après les nombreuses campagnes d’influence ayant entaché les élections de 2016, Facebook et Twitter ont largement renforcé leurs dispositifs, mais ont rencontré quelques ratés.

Des publicités en soutien à M. Trump, bannies de Facebook car elles contenaient de fausses informations sur son rival démocrate Joe Biden, sont ainsi réapparues récemment sur la plateforme avant d’être de nouveau interdites.

Une vidéo tronquée et détournée de M. Biden, où le candidat démocrate semble dire que l’administration de Barack Obama a mis en place un vaste système de fraude électorale, a elle été vue plusieurs millions de fois sur Facebook et sur Twitter.