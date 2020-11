Floride: Les Latinos auraient davantage voté pour Trump

Les Latinos, un électorat-clé pour remporter la Maison-Blanche, auraient davantage penché pour Donald Trump qu’en 2016 en Floride, selon un sondage mené à la sortie des urnes par le réseau CNN.

La chaîne d’information estime que deux électeurs latino-américains sur cinq ont appuyé le président sortant, contre 35% lors de la précédente élection.

Le démocrate Joe Biden récolterait un peu plus de la moitié des suffrages au sein de cet électorat dans le «Sunshine State», alors qu’Hilary Clinton avait fait plus de 60% et avait quand même perdu cet État.

Cette situation pourrait expliquer en partie pourquoi mardi, vers 21h, Donald Trump était en voie de faire mentir les sondages et de remporter la Floride.

Avec ses 29 grands électeurs, cet état du sud des États-Unis est vu par les analystes comme l’un des plus importants dans cette élection présidentielle.

État cosmopolite, la Floride compte une importante communauté cubaine, historiquement républicaine, mais qui, selon les premiers résultats, se serait encore plus mobilisée cette fois-ci.

Les autres Latino-Américains ont la réputation d’être plutôt favorables aux démocrates.

Toujours selon les sondages de CNN à la sortie des bureaux de vote, les électeurs latinos seraient aussi plus nombreux à avoir misé sur Donald Trump en Ohio et en Géorgie, deux autres États pivots.

