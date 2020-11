Hommage à Louis Bélanger

L’œuvre du cinéaste québécois Louis Bélanger sera à l’honneur lors de la 26e édition du Festival Cinemania qui débute mercredi. Plus d’une dizaine de ses films les plus importants – courts et longs métrages – seront offerts en ligne pendant la durée de l’événement.

Cette rétrospective de l’œuvre de Bélanger tombe à point nommé pour le réalisateur de Gaz Bar Blues qui a justement célébré récemment ses 30 ans de carrière dans le milieu du cinéma.

« J’avoue que je ne l’avais pas vue venir, celle-là », lance en riant Louis Bélanger au sujet de ce coup de chapeau de Cinemania.

« Quand ils m’ont proposé cette idée, j’ai trouvé ça le fun. Mais c’est toujours à double tranchant ces affaires-là. Quand on est rendu à l’étape de notre carrière où on nous rend hommage, est-ce que ça veut dire qu’on est rendu vieux ? En même temps, c’est vrai que ça fait 30 ans que je fais ce métier. »

Classe de maître

En plus de présenter sur sa plateforme en ligne la grande majorité des films de Louis Bélanger, Cinemania offrira gratuitement aux festivaliers une classe de maître du cinéaste de 56 ans ainsi qu’un documentaire sur sa carrière.

Ses films les plus célèbres – Gaz Bar Blues, Post Mortem, Route 132, Les mauvaises herbes – font évidemment partie de la rétrospective. Mais Louis Bélanger se réjouit surtout de voir certaines de ses œuvres moins connues bénéficier de cette vitrine :

« Je suis content que mes deux documentaires (Lauzon Lauzone et Louis Martin, journaliste) se retrouvent dans la rétrospective, dit-il. Je me rends compte qu’à chaque fois que les gens parlent de mes films, ils oublient de mentionner mes documentaires. Pourtant, j’ai mis autant de travail dans mes documentaires que dans mes films de fiction. »

Bélanger espère aussi que le public profitera de l’occasion pour redécouvrir son film anglophone The Timekeeper qui aurait, selon lui, mérité un meilleur sort lors de sa sortie en salle, en 2009 : « C’est un mal-aimé de ma filmographie, déplore-t-il. Sa sortie a mal été orchestrée et c’est une version doublée qui a pris l’affiche au Québec. Or, la traduction du film ne rendait pas justice au jeu exceptionnel des acteurs. »

► La 26e édition de Cinemania se déroule en ligne jusqu’au 22 novembre.