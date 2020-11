Karine Vanasse nous fait découvrir le Nissan Rogue 2021

La nouvelle ambassadrice du Nissan Rogue 2021, Karine Vanasse, était invitée à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio pour discuter de son rôle et du produit qu’elle représente.

Pour illustrer la polyvalence du Rogue de troisième génération, la populaire actrice québécoise raconte qu’elle a été l'une des premières au Québec à conduire le Rogue. «Il a ce look-là qui fait que si t’es allé en forêt, tu as juste à le nettoyer et tu arrives à ton rendez-vous du lundi matin. Je trouve qu’il a une belle gueule et qu’il présente bien», analyse l'actrice québécoise.

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté du prix en vidéojournalisme qu’a rapporté Antoine, de l’électrification de l'Aston Martin par Mercedes-Benz, de la vente imminente de la concession Ferrari de Montréal et du dévoilement du Genesis GV70.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Ram 1500 TRX 2021 et les Toyota Venza 2021.

Pour conclure l’émission, le duo a échangé sur la disparition des voitures neuves et abordables qu’étaient traditionnellement les compactes et les sous-compactes.

