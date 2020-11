La Caisse aide une entreprise québécoise en investissant aux États-Unis

La Caisse de dépôt et placement du Québec s’est associée à un fonds d’investissement ontarien pour prendre le contrôle de Barrette Outdoor Living, un fabricant américain de clôture et garde-corps qui appartient à une compagnie québécoise.

Un des objectifs de cette transaction pour la Caisse est de donner un coup de pouce à Les Entreprises Barrette qui possède Barrette Outdoor Living (BOL) et qui restera actionnaire minoritaire de cette compagnie basée en Ohio.

«La Caisse est ravie d'appuyer Les Entreprises Barrette, une entreprise québécoise performante, dans son évolution et son plan de développement. Grâce à sa stratégie de croissance ambitieuse et à ses nombreuses acquisitions transformatrices, BOL est maintenant un leader nord-américain dans un secteur en forte croissance», a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable de la Caisse, par communiqué, mardi.

«L'investissement et le soutien de la Caisse aideront à accélérer l'expansion de l'entreprise au cours des prochaines années et à maintenir sa position de chef de file», a-t-elle ajouté.

La Caisse devient ainsi propriétaire majoritaire de Barrette Outdoor Living en compagnie de TorQuest Partners, un gestionnaire ontarien de fonds de capital-investissement. Ces deux partenaires n’ont pas dévoilé les montants investis pour cet achat.

Employant 2000 personnes à dix emplacements différents aux États-Unis, Barrette Outdoor Living est le «principal fournisseur nord-américain de produits d'aménagement extérieur sur le marché résidentiel». Cette entreprise fabrique «des clôtures et garde-corps en vinyle, en aluminium et en acier, des terrasses en composite et d'autres produits d'aménagement extérieur vendus par des détaillants spécialisés, des centres de rénovation et des cours à bois».