Le campus de l’Université Laval métamorphosé par le tramway

Le campus de l’Université Laval sera métamorphosé avec l’arrivée du tramway, ce qui permettra de rendre le site plus accessible tout en y réduisant la circulation automobile.

C’est du moins ce que prévoit la direction de l’Université Laval, qui a présenté mardi au Conseil universitaire les aménagements qui seront réalisés sur le campus avec l’arrivée du tramway.

La nouvelle desserte de transport en commun permettra de traverser le campus d’est en ouest avec des arrêts à deux stations, dont l’une sera située en face du pavillon Desjardins.

L’autre station prendra la forme d’un pôle d’échange, situé sur la rue de la Médecine. Les passagers y descendront et pourront remonter à bord d’un métrobus ou d’un autobus express en direction nord.

Moins d’autos sur le campus

L’arrivée du tramway entraînera un réaménagement complet de la circulation automobile sur le campus, a indiqué le vice-recteur René Lacroix.

« On ouvre le campus sans augmenter le nombre de voitures et on réduit la circulation sur le territoire et à proximité », a-t-il affirmé lors de la rencontre.

Les voies de circulation sur la rue de l’Université, devant le pavillon Desjardins, passeront de quatre à deux et l’entrée à partir du boulevard René-Lévesque sera reconfigurée.

Plusieurs rues deviendront à sens unique, ce qui limitera la circulation automobile sur le campus tout en la rendant plus fluide, affirme M. Lacroix, en se basant sur différentes simulations effectuées en collaboration avec la Ville de Québec.

Les pistes cyclables seront aussi bonifiées et intégrées à ce réaménagement, tout comme les allées de circulation pour les piétons. La plupart des pavillons du campus seront accessibles à moins de cinq minutes de marche de l’une des deux stations de tramway, prévoit la direction.

Des arbres abattus mais remplacés

Pour effectuer ces réaménagements, 447 arbres devront être abattus, dont plusieurs frênes. L’Université Laval s’est toutefois engagée à replanter deux fois plus d’arbres que ce qui aura été coupé, si bien que la canopée sur le campus devrait être plus imposante à long terme, selon M. Lacroix.

Un tout nouveau tunnel piétonnier sera par ailleurs construit entre les pavillons Lacerte et Desjardins, en prévision de la construction éventuelle d’un nouveau pavillon dans ce secteur.