Le chef républicain du Sénat américain Mitch McConnell réélu

WASHINGTON | Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain et allié de Donald Trump Mitch McConnell a été réélu mardi dans son État du Kentucky, selon la chaîne de télévision Fox News et le New York Times.

Ce conservateur âgé de 78 ans a battu une candidate démocrate et ex-pilote de chasse, Amy McGrath.

Fin stratège au visage impassible, Mitch McConnell a obtenu, sous le mandat de Donald Trump, la confirmation par le Sénat de plus de 200 juges conservateurs, dont trois magistrats à la Cour suprême. La chambre haute a le pouvoir de confirmer les magistrats nommés par le président américain.

Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle de mardi, ce bilan sera durable, car ces postes sont « à vie » et Donald Trump a choisi des magistrats globalement jeunes.

Mitch McConnell siège à la chambre haute du Congrès depuis janvier 1985. Il détient le record d’années passées à la tête d’un groupe parlementaire au Sénat: il fut chef de la minorité républicaine entre 2007 et 2015 puis est resté à la tête de la majorité lorsque les républicains en ont regagné le contrôle.

Sa page officielle de sénateur rappelle fièrement qu’il a été qualifié de « chef le plus conservateur d’un parti dans l’histoire du Sénat ».

Allié de Donald Trump, il a toutefois émis des critiques sur sa gestion de la pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis.