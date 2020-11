Le retour de Bianca Andreescu sera en Australie

La joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu est persuadée qu’elle sera à «100%» pour les Internationaux d’Australie, en janvier prochain.

C’est ce que l’athlète de 20 ans a affirmé, lorsque la question lui a été posée pendant un entretien avec le site internet tennismajor.com.

«Oui, à 100%», a-t-elle répondu.

La représentante de l’unifolié n’a pas disputé un match depuis octobre 2019, elle qui a été blessée à un genou. La pandémie et une blessure à un pied l’ont également empêchée de revenir au jeu en 2020.

«Je ne dirais pas que je serais prête à jouer un match demain matin, parce que j’y vais une étape à la fois. Peut-être que dans quelques semaines je serai prête. Je me sens bien, mais j’attends 2021», a indiqué Andreescu pour décrire son état de santé actuel.

La championne des Internationaux des États-Unis et de la Coupe Rogers en 2019 avait officiellement jeté la serviette sur sa campagne avant Roland-Garros, en septembre dernier.

«Aussi difficile que cela ait été de prendre cette décision, j'ai tellement à espérer en 2021, dont les Jeux olympiques. Je veux utiliser ce temps pour me concentrer sur mon jeu, afin que je puisse revenir plus forte et meilleure que jamais», avait-elle dit à l’époque.