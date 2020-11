L'élection américaine vue depuis l’Est-du-Québec

Les élections américaines seront suivies de près mardi soir dans l’Est-du-Québec où plusieurs décisions du gouvernement américain ont fait mal à d’importantes industries dans les dernières années.

La surtaxe sur le bois d’œuvre et l’aluminium a eu des impacts considérables dans plusieurs régions de la province. «Il y a un lien d’interdépendance économique. La dépendance est plus forte du côté canadien qu’américain», a souligné Jean-François Fortin, enseignant en sciences politiques au Cégep de Rimouski.

«On l’a vu dans les dernières années avec la renégociation d’accords comme, entre autres avec l’ALENA, comme quoi, quand les Américains veulent imposer, dicter une nouvelle pratique économique, le Canada a très peu de pouvoir pour se battre et vit avec les impacts de la décision», a-t-il ajouté.

Le maire de Baie-Comeau suivra de près l’élection présidentielle. «On a eu quatre années difficiles avec le président actuel. On souhaite mettre ça de côté», a affirmé Yves Montigny.

Les décisions du gouvernement Trump ont eu un impact sur la vie des centaines de travailleurs de l’industrie de l’aluminium et du bois d’œuvre de la Côte-Nord.

«On souhaite travailler avec un président américain qui a de l’ouverture à travailler en collaboration, a expliqué le maire Montigny. Les grands pays comme le Canada et les États-Unis, quand on travaille ensemble, il y a des impacts directs sur la vie des citoyens et des travailleurs ici chez Alcoa et Résolu.»