Les Sags remportent leur dernier match avant leur arrêt forcé

RIMOUSKI | Christophe Farmer a marqué deux buts et ajouté une passe pour mener les Saguenéens de Chicoutimi à un gain de 4-2 face à l’Océanic ce mardi à Rimouski, dans la reprise d’une rencontre qui devait être jouée le 25 octobre.

Olivier Pouliot et Karl Boudrias ont réalisé les autres filets des vainqueurs. La réplique est venue de William Dumoulin et de Luke Verreault. «Nous avons fait de belles choses, mais le plus important, peu importe le résultat, c’était de permettre à 40 joueurs de pouvoir disputer un match de hockey. Je remercie l’Océanic de sa collaboration», a commenté l’entraîneur-chef des Sags, Yannick Jean, qui ne sait pas quand son équipe pourra jouer une autre partie.

«Nous n’avons pas joué un bon match. Certains de nos jeunes semblaient trouver que ça allait un peu vite. Zachary Massicotte a joué un match colossal, mais il y a en peu de qui je peux dire la même chose», a déclaré le pilote de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic a tenu le coup en première

C'était une première période assez partagée, comme l’indique le chiffre des lancers de 8 contre 7 en faveur des Saguenéens. L’Océanic est parvenu à neutraliser les gros canons des Sags Dawson Mercer et Hendrix Lapierre.

Les gros canons des Sags ont amorcé la deuxième période en lion et, à force de bourdonner en territoire de l’Océanic, le Rimouskois Olivier Pouliot a profité du retour du tir de Dawson Mercer pour loger le disque dans une cage déserte pour inscrire son premier but de la saison. Deux minutes plus tard, Christophe Farmer a doublé l’avance des visiteurs. L’Océanic a continué de travailler et les efforts ont finalement porté fruit lorsque William Dumoulin s’est amené seul devant Alexis Shank qu’il a battu d’un tir parfait.

Doublé de Farmer

Les visiteurs ont marqué en tout début de 3e période par l’entremise de Christophe Farmer, son 2e du match. Peu de temps après, Farmer a préparé le but de l’ex-défenseur de l’Océanic, Karl Boudrias qui portait la marque à 4-1. L’Océanic a réduit l’écart à deux buts avec moins de cinq minutes à faire sur un but sans aide de Luka Verreault.

En bref

Déjà privé des services de Zachary Bolduc, Adam Raska, Alexei Lazarev, Nathan Ouellet, Frédéryck Janvier et Simon Maltais, l’Océanic a perdu le défenseur de 20 ans Anthony D’Amours lors de la période d’échauffement. Il a reçu une rondelle en plein visage. L’Océanic recevra le Drakkar de Baie-Comeau pour un programme double vendredi et samedi. Il s’agit de la reprise des rencontres des 6 et 7 octobre.