Milos Raonic accède au deuxième tour à Paris

Milos Raonic n’a eu besoin que de 64 minutes pour vaincre le Slovène Aljaz Bedene et ainsi accéder au deuxième tour du tournoi de Paris, mardi.

Le Canadien a réussi trois bris tout en n’offrant aucune occasion de briser à son adversaire dans cette victoire en deux manches de 6-3 et 6-2. Il a une fois de plus été excellent au service avec 18 as, remportant 86 % des échanges lorsqu’il a mis la balle en jeu.

Il s’agit d’une deuxième victoire en deux semaines pour la 17e raquette mondiale aux dépens de Bedene (53e) et d’une cinquième en autant d’affrontements entre les deux hommes.

L’Ontarien croisera maintenant le fer avec le vainqueur d’un duel entre l’Américain Tennys Sandgren (48e) et le favori local Pierre-Hughes Herbert (85e), qui a reçu une invitation pour ce tournoi.