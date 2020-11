Ottawa recommande le masque à trois couches plutôt que deux

La santé publique du Canada invite désormais les citoyens à privilégier le port du masque non médical à trois épaisseurs plutôt que deux.

«Pour augmenter le degré de protection offert par les masques non médicaux et couvre-visages, nous vous recommandons d’envisager d’utiliser un masque [...] à trois couches incluant une couche intermédiaire filtrante», a annoncé mardi l’administratrice en chef de l’agence fédérale, la Dre Theresa Tam.

Sur le web, Ottawa précise que l’épaisseur centrale peut être composée de tissu polypropylène non tissé et lavable. «Vous pouvez également utiliser un patron qui comprend une poche où l'on peut insérer un filtre jetable», peut-on également lire.

L’Organisation mondiale de la santé recommandait déjà le port d’un masque ayant trois à quatre couches, et ce, depuis juin. Le même nombre d’épaisseurs est déjà privilégié par le gouvernement du Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux de la province a toutefois précisé que cela n’est le cas que pour les masques non médicaux commercialisés et non pour ceux faits maison.

Mardi, la Dre Tam a affirmé que les Canadiens n’ont pas forcément à jeter à la poubelle leurs couvre-visages à deux couches. Elle a surtout insisté sur l’importance qu’un masque soit bien ajusté pour que le tissu se resserre autour du nez, notamment.

Or, elle a ajouté que la protection supplémentaire que procure une troisième épaisseur est intéressante à l'approche de l'hiver et alors que les Canadiens passeront de plus en plus de temps à l’intérieur.

-Avec la collaboration de Guillaume St-Pierre