Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 4 novembre:

«Savannah»

Drame s’intéressant à un homme habitant dans la nature et vivant de la chasse aux canards. La modernisation de la société, son amitié avec un ancien esclave noir et sa romance avec une femme de la haute société changeront bien des choses. Mettant en vedette Jim Caviezel, Chiwetel Ejiofor et Jaimie Alexander.

Mercredi, 10 h, MOI ET CIE.

«Le secret de mon succès»

Comédie portée par un jeune Michael J. Fox prêtant ses traits à un livreur de courrier motivé par de grandes aspirations dans le monde des affaires. Pour parvenir à ses fins rapidement à New York, il met en place un subterfuge à la multinationale qui l’emploie.

Mercredi 14 h, Prise 2.

«Bloopers TVA»

Ce n’est pas parce que les caméras tournent qu’on ne peut pas avoir des fous rires ou commettre quelques drôles de gaffes. Parlez-en à Julie Le Breton, Jean-Philippe Dion, José Gaudet et Julie Bélanger, pour qui les choses ont pris une tournure comique au moment où ils ne s’y attendaient pas.

Mercredi, 19 h, TVA.

«Autiste, maintenant majeur»

Le temps est venu de parler sexualité avec son enfant autiste, mais majeur. Quels sont les défis qui se posent et comment aborder franchement le sujet? Du côté de Raphaël, il faut trouver le moyen de négocier avec le deuil après un décès qui ébranle son monde.

Mercredi, 19 h 30, MOI ET CIE.

«Direction la mer»

David Bernard poursuit sa découverte des Îles-de-la-Madeleine en présentant un autre joyau du Québec: la plage de la Grande Échouerie. Non seulement contient-elle l’eau la plus chaude de l’archipel, mais on peut aussi y pratiquer le kayak, s’adonner à la pêche aux coques et explorer des grottes.

Mercredi, 20 h, Évasion.

«Complément d’enquête»

Parce qu’il y a encore des choses à dire et à savoir sur la COVID-19, l’émission d’information se lance à l’assaut des derniers secrets du coronavirus. Alors que des éléments de l’épidémie restent encore peu exploités, on se demande à quel point certaines personnes pourraient être affectées.

Mercredi, 20 h, TV5.

«Les francs-tireurs»

Richard Martineau aborde des sujets chauds avec Régis Labeaume, le maire de Québec, alors que la pandémie fait encore des ravages. Benoît Dutrizac plonge dans le monde des insectes avec deux entomologistes et on se penche sur les complots qui définissent la célèbre famille royale britannique.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.