Télévision et cinéma pour Biz

Biz lorgne de plus en plus vers l’écran, petit et grand. Entre deux chroniques hebdomadaires à JiC, à TVA Sports, il développe une série télévisée et un film tirés de ses romans Naufrage et Les abysses, et a tourné cet été, avec son bon ami Samian, le documentaire Oka, 30 ans après, qui souligne les 30 ans de la crise d’Oka.

Ses conférences en milieu scolaire arrêtées lors du premier confinement du printemps, l’auteur verbomoteur a profité de cette réclusion pour plancher sur deux scénarios, en collaboration avec le réalisateur Tristan Dubois (qui avait adapté au cinéma son livre La chute de Sparte en 2018).

Réalité vs fiction

Le premier, qui se déploie pour l’instant en minisérie de six épisodes, s’inspire directement de son roman Naufrage, que Biz décrit comme le plus populaire de ses ouvrages. L’artiste a confié être sur le point d’aller cogner aux portes des diffuseurs pour connaître leur intérêt à présenter l’œuvre. Paru en février 2016, Naufrage raconte l’histoire d’un papa qui oublie son enfant dans une voiture. La même année, en août, un drame semblable se produisait à Saint-Jérôme et bouleversait tout le Québec. Biz a d’ailleurs rencontré cet homme qui a véritablement vécu l’horreur que lui avait simplement imaginée.

«C’est comme si la réalité avait rejoint la fiction, note l’écrivain. Dans la série, on aura le temps de déployer les conséquences de ce drame-là autour des autres personnages, notamment la mère, qui avaient été abordées en filigrane dans le roman. Sera-t-elle capable de pardonner à son mari? Le couple survivra-t-il? Il aura aussi de petites twists différentes du livre», glisse le créateur.

Puis, avec la boîte de production GO Films, Biz compte aussi amener au grand écran son bouquin Les abysses, lancé l’an dernier.

«On est rendus à la deuxième version du scénario, on avance bien», informe-t-il.

Sports et société

Le vendredi après-midi, Biz prend une pause loin de sa plume et de son clavier pour aller jaser un brin avec ses amis Jean-Charles Lajoie et Jean-Michel Dufaux dans la chronique Sport et société à l’émission JiC, à TVA Sports. Un mandat qu’il dit adorer.

«C’est tellement plaisant! On fait des analyses de logos, on parle de musique dans le sport, de racisme... Le sport nous sert de porte d’entrée pour parler de plein de trucs que j’aime: la géographie, l’histoire, la politique... J’aime ajouter des dimensions historiques aux explications. C’est un prétexte pour parler de toutes sortes d’affaires. C’est un pur plaisir, ça ne dure jamais assez longtemps pour moi», explique un Biz enjoué.

Revenir sur la crise

L’été dernier, Biz a aussi été à la rencontre des acteurs clés de la crise d’Oka, qui avait opposé les Mohakws de Kanesatake et le gouvernement à l’été 1990, pour un projet de développement de terres contestées.

En a résulté un documentaire, Oka, 30 ans après, qui retrace l’histoire du conflit avant, pendant et depuis, à l’aide d’analyses et d’archives. Biz partage l’animation et les entrevues avec son complice, le rappeur algonquien Samian.

À la lumière des témoignages recueillis pour l’émission, Biz considère que les questions des territoires des Premières Nations sont encore loin d’être définitivement réglées, mais que la crise d’Oka a néanmoins fait évoluer positivement les rapports entre Autochtones et Québécois.

«Les Premières Nations étaient complètement invisibles dans l’espace public avant la crise d’Oka. À partir de là, elles se sont révélées très brusquement à nous, Canadiens et Québécois. Il y a eu une prise de conscience, et elles sont maintenant plus présentes dans le domaine culturel, par exemple. La crise d’Oka a été traumatique pour les politiciens, les citoyens et les Premières Nations elles-mêmes. Je pense que plus personne ne veut que ça se reproduise de cette façon», dépeint Biz.

«À la retraite»

Et la musique, dans tout ça? Si tous les beaux projets mentionnés plus haut adviennent, précise Biz, c’est justement parce que ses ex-comparses Batlam (Sébastien Ricard) et Chafiik ont remisé leur micro de Loco Locass, et probablement pour de bon, avance-t-il.

«Je considère qu’on est à la retraite, annonce-t-il. On est des rappeurs retraités. Je ne sais pas si on peut toucher des fonds de pension pour rappeurs...? (rires) Ça ne veut pas dire qu’on ne reviendra pas faire des petits contrats de temps en temps, comme tous bons retraités, mais moi, je n’ai rien en vue avec Loco Locass. Ce que j’ai à dire, pour l’instant, ne sort pas en rap, mais en projets de fiction.»

Biz se réjouit néanmoins de voir le mouvement rap de chez nous prendre sans cesse du poil de la bête.

«Nous, on a tellement voulu ça! Quand on a commencé, dans les années 2000, il y avait Muzion, Sans Pression, plein de groupes à Montréal... On pensait faire partie d’une grosse vague, qu’on arriverait tous ensemble et que naîtrait un gros mouvement, comme en France et aux États-Unis. Finalement, on a été à peu près les seuls à projeter la vague, après le succès commercial de Dubmatique. Il a fallu attendre presque 10 ou 15 ans avant qu’Alaclair, Loud, Koriass, Imposs et les autres s’imposent», souligne celui qui se dit encore féru de rap comme amateur.

Le documentaire Oka, 30 ans après sera présenté le samedi 7 novembre, à 20h, à Historia. On peut voir Biz à l’émission JiC le vendredi, à 17h, à TVA Sports.