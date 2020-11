Tuerie dans le Vieux-Québec: une minute de silence au Salon bleu

Les élus ont respecté une minute de silence en hommage aux victimes de l’attaque sanglante qui a fait deux morts et cinq blessés samedi soir, à Québec.

Prenant la parole peu auparavant, le premier ministre François Legault a réitéré qu’il demeure impossible d’éviter tous les drames violents.

«Mais on peut en sauver, on peut être capable de prendre en charge des personnes. Puis, oui, il y a des maladies qui se soignent, oui, ça vaut la peine de faire des efforts. Donc, je pense qu'on a tous une responsabilité ici à ce que la santé mentale, ça soit davantage une priorité au Québec, au moins autant que la santé physique», a-t-il déclaré au Salon bleu.

La cheffe parlementaire de Québec solidaire, Manon Massé, a abondé dans le même sens. «En fait, à Suzanne et François, nous leur devons de répondre à l'appel du maire Labeaume, a-t-elle déclaré. Nous leur devons de braquer tous nos projecteurs sur la santé mentale des Québécoises et des Québécois, trop longtemps négligée. Nous ne pouvons plus nier qu'il y a une crise de santé mentale, nous ne pouvons plus attendre que des gens perdent la vie avant d'agir.»