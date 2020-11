Vol de tout un côté d’un autobus scolaire : un poisson d’avril en novembre!

Une employée d’une compagnie de transport scolaire enflamme la toile avec une histoire de vol spectaculaire qui n’était finalement qu’une farce de son patron qui voulait la faire marcher.

Au début de sa journée de travail, mardi, Isabelle Parenteau, directrice chez Autobus Intersco et Autobus KLM, Division Sorel-Tracy, se fait dire par son patron, avec photos à l’appui, qu’un des autobus scolaires de la compagnie a été la cible d’un vol spectaculaire dans les heures précédentes.

On voit sur les photos un autobus complètement dépouillé de ses panneaux latéraux du côté du chauffeur, y compris les fenêtres.

«J’ai dit à mon patron : «est-ce que je peux mettre ça sur Facebook?», il me répond «bien sûr»», a expliqué Mme Parenteau à l’Agence QMI quelques heures après avoir enflammé la toile avec ces photos et son message «2020 est vraiment spéciale ..... on s’est fait voler un côté d’autobus ..... incroyable mais vrai ! Je suis vraiment sans mot !».

Mais, l’incroyable vol n’était finalement qu’une farce du patron à laquelle elle a mordu.

«La toile s’est enflammée et je suis au milieu de tout ça! C’est comme un poisson d’avril... je me sens vraiment comme un poisson. J’ai chaud, là», a dit Isabelle Parenteau, au téléphone, ajoutant que l’autobus en question auquel il manque tout un côté n’a pas été la cible d’un vol. Il servira plutôt à une annonce dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la sécurité dans le transport par autobus.