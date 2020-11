Volleyball: de grandes aspirations pour le passeur Charles St-Amour

Le prochain arrêt dans le parcours de volleyball de Charles St-Amour se fera à Edmonton où il enfilera le maillot des Golden Bears à compter de septembre prochain.

Après des arrêts à l’école secondaire De Mortagne de Boucherville dans le programme sports-études et avec les Titans de Limoilou, le passeur de 6 pi 6 po d’à peine 20 ans a opté pour l’Ouest du pays pour poursuivre son développement.

«Le niveau de compétition de la Conférence de l’Ouest est vraiment, vraiment élevé, a indiqué St-Amour pour expliquer sa décision. L’Ouest domine au niveau national. L’Alberta est le meilleur endroit, pour moi, en raison de la qualité du coaching, de l’équipe et du programme. Mon but est de jouer avec les meilleurs joueurs et d’affronter les meilleures équipes.»

Si la NCAA était dans ses plans au départ, St-Amour s’est rapidement tourné vers l’Ouest. «C’était trop cher, la NCAA, puisque les équipes possèdent un nombre limité de bourses d’études, a expliqué le passeur natif de Joliette. Ce n’est pas comme au football où les joueurs obtiennent tous une bourse complète. Ça m’aurait coûté le double et ce n’était pas possible. Si j’étais demeuré au Québec, j’aurais opté pour le Rouge et Or de l’Université Laval. La présence de Gino Brousseau comme entraîneur-chef était intéressante et je n’ai parlé à aucune autre équipe au Québec.»

Marianne, la sœur de Charles, porte les couleurs du Rouge et Or depuis 2018 et les deux habitaient ensemble à Québec avant que les cours se donnent à distance.

Entretien intéressant

Si les Québécois qui optent pour l’Ouest à leur sortie des rangs collégiaux ne sont pas légion, St-Aubin a pu s’entretenir avec l’attaquant-réceptionneur Alexandre Gaumont-Casias, qui a évolué avec les Golden Bears de 2004 à 2006 avant de faire carrière avec l’équipe nationale et en Europe de 2007 à 2012. Pascal Cardinal a aussi brillé avec les Golden Bears de 1998 à 2003, remportant le titre de joueur par excellence au pays à sa dernière campagne.

«Lors d’une discussion Zoom, il m’a parlé de son expérience avec les Golden Bears et chez les pros, a-t-il mentionné. Ma décision était pas mal prise, mais ce fut vraiment le fun de lui parler. Alexandre a joué avec l’entraîneur-chef actuel des Golden Bears. L’équipe nationale et jouer en Europe sont deux de mes objectifs. Peut-être que je participerai aux Jeux olympiques un jour.»

Plusieurs options

Depuis sa participation au Championnat canadien U-17 disputé à Edmonton, St-Amour est dans la mire des Golden Bears. Ces derniers n’étaient pas les seuls dans la course puisque quelques autres programmes de l’Ouest ont aussi signifié leur intérêt. «J’ai parlé à UBC, UBCO, la Saskatchewan et Mount Royal, a indiqué St-Amour. J’étais en contact avec l’entraîneur-chef Brock Davidiuk depuis les nationaux U-17 où il m’avait repéré. Comme moi, c’est un passeur et il a évolué avec l’équipe nationale et en Europe. En raison de la COVID-19, le passeur de 5e année sera de retour l’an prochain. Il est vraiment bon et je vais apprendre énormément de lui. Je suis content qu’il soit de retour.»

Davidiuk a pris les rênes des Golden Bears en 2019 après avoir secondé le légendaire Terry Danyluk pendant sept ans.