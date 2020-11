GOSSELIN, Antoinette Brochu



Au Centre d'Accueil de St-Joseph de Lévis, dimanche le 25 octobre 2020, est décédée à l'âge de 103 ans, madame Antoinette Brochu, épouse de feu Robert Gosselin. Elle était la fille de feu Valère Brochu et de feu Rose-Anna Bourget. Elle demeurait à Sainte-Claire.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h45,et de là, au cimetière paroissial. Le nombre de personnes présentes à l'intérieur de l'église devant être limité en tout temps à 25 personnes, les membres de la famille auront priorité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Léonce (prêtre), feu Luc (Electa Langlois), feu Donat, Lucien (feu Martine Jalbert), feu Clément (Margot Drouin), feu Victoire, Victor (Jocelyne Trottier), Lucille (feu Pierre Pomerleau), Louise (Jean-Guy Mercier), Lucienne (Roger Blainey), Elizabeth (Yvon Buteau), feu Richard (feu Myriam Boivin), Lucie (Gaétan Picher) et Anne (Pierre Lapointe). Elle laisse également dans le deuil ses 25 petits-enfants et 38 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Yvette (feu Anïas Guillemette), feu Simone (feu Jos-Aimé Tanguay), feu Lauréanne (feu Adjutor Vaillancourt), feu Lucille (feu André Brousseau), feu Lauréat (feu Emérentienne Gagnon), feu Fidèle (feu Irène Marceau), feu Eddy (feu Fédora Gagnon), feu Clément, feu Marie-Louis, feu Edgar (feu Freddy Brochu), feu Guy, feu Roger (Evelyne St-Pierre), Clémence, Jeanne-d'Arc (feu Bruno Beaulé), Claude et feu Yvon. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux médecins, infirmières et préposé(e)s pour les bons soins prodigués au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de- Jésus-en Bellechasse (Communauté de Sainte-Claire) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Site internet : https://www.ecdq.org/paroisse-sacre-coeur-de-jesus-en-bellechasse/La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire