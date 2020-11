GRENIER-MARCOTTE, Catherine



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 12 octobre 2020, à l'âge de 95 ans et 7 mois, est décédée madame Catherine Grenier, épouse de feu monsieur Gérard Marcotte, fille de feu madame Laura Lessard et de feu monsieur Henri Grenier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h à 14h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michèle, Guy (Gabrielle Vermette), Jacques-Édouard, Anne-Claire (Daniel Hétu), Philippe-René (Claire Rousseau); ses petites-filles: Anne-Éricka (Guillaume Marchand), Arianne (Sébastien Carrier) de même que Véronique Guay, Mélissa et Amy Hétu et ses arrière-petits-enfants: Antoine, Émile et Maxime. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jean-Louis (feu Solange Picard), feu Anne (Jean-Denis Roy), Louisette (feu Jean-Claude Doyon), feu Marguerite (feu Alexis Betty), feu Édouard Boivin (feu Thérèse Faucher), feu Octave Boivin (feu Valéria Bell), feu Sr Elizabeth pm, feu Marie-Paule (feu Guy Crépeau), feu Marion (feu Vernon Beatty), feu Carmen (feu Gilles Foucault), feu Lorette (feu Alfred Lévesque), feu Camil (Rolande Pelletier), Robert (Louisette Dubé), feu Jean-Louis (Jeannine Pelletier), Colette, feu Guy. Finalement, elle laisse dans le deuil son filleul Richard Boivin et sa filleule Lysa Roy, ainsi que de nombreux cousines, cousins, nièces, neveux et ami(e)s. Cette femme d'une douceur extrême remplie de tant de tendresse nous manquera à tous. La famille tient à remercier toute l'équipe soignante du St-Brigid's Home pour les bons soins et services prodigués et emplis de compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise en déficience intellectuelle du Québec, 3958, rue Dandurand Montréal (Québec) H1X 1P7, info@sqdi.ca