CÔTÉ, Clémence



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée dame Clémence Côté. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h30.et de là au cimetière de Boischatel.Elle est allée rejoindre le père de ses enfants M. Jean-Noël Vézina et ses fils Daniel et Martin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise Vézina, Anne Vézina (Jean Villeneuve), Angèle Vézina (Mario Rajotte), Jocelyn Vézina (Sylvie Gosselin); ses petits-enfants: Guillaume Vézina; Benoit Villeneuve (Nancy Laforest), Janie Villeneuve (Jean-François Laberge) et Philippe Villeneuve (Laurianne Poirier-Bugeaud); Priscilla Rajotte (Vincent Vézina) et Marilyn Rajotte (Francis Berthiaume); Yanick Vézina; Dany Vézina (Véronique Fortin) et Karine Vézina (Robert Langevin) et leur mère Christiane Turgeon; ses seize arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Léopoldine Vézina et Nicole Ouellet Chalifour; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur grande empathie et leur humanisme. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une prière s'accompagnant d'une pensée pour notre mère.