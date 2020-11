LANGLOIS, Lucille Dussault



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 31 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Lucille Dussault, épouse de feu monsieur Gaston Langlois, fille de feu Wilfrid Dussault et de feu Alphéda Gignac. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne Langlois, Sylvie Langlois et Réjean Langlois (Claudie Lamoureux); ses petits-enfants : Jean-François, Marie-Jeanne, Michael, Dannik et Madisson; ses sœurs : Pierrette et Thérèse, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et ami(es)s de longue date. Elle est allée rejoindre ses frères Wilfrid, Jean-Louis, Robert, Marcel et Raymond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise des personnes stomisées, 949, rue Pierre-Lacroix, Montréal QC, H1B 3C7, tél. : 514-645-4023. https://aqps.org/dons/