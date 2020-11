DUVAL, Georges Aimé



Georges Aimé Duval est décédé subitement et paisiblement à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 4 mois. Retraité des Forces armées canadiennes (12ième Régiment Blindé de Valcartier), il était l'époux de feu dame Françoise Gilbert et le fils de feu dame Emma Poulin et de feu monsieur Jules Duval. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: France, Rolande (Robert Sullivan), Martin et Marc (Linda Martin); ses six petits-enfants: Nicholas, Corby, Kelly, Néomie, Karine et Tanya; ses six arrière-petits-enfants: Zekaria, Isys, Jade, Liam, Damien et Mila; ainsi que ses sœurs: Rita Duval (Bruno Poulin) et Gaêtane Duval (Fernand Veilleux). Précédé par sa fille feu Luce Duval, ses petits-enfants: feu Loïc Simard et feu Jason Sullivan et sa sœur feu Françoise Duval (feu Léandre Poulin). La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour l'excellence des soins prodigués envers leur père. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don en son nom à une œuvre de charité de votre choix.