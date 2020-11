Photo courtoisie

L’organisme Deuil-Jeunesse organisera sa toute première table ronde, en direct, demain jeudi, 5 novembre, à 19 h 30, qui se voudra un échange entre professionnels et invités sur le véritable état psychologique des Québécois et Québécoises en ce moment.

Josée Masson, fondatrice et présidente-directrice générale de Deuil-Jeunesse a décidé de réagir, en collaboration avec Marc-André Dufour, psychologue et auteur du livre Se donner le droit d’être malheureux, à cette mélancolie sociale avec la tenue de cet événement virtuel et accessible à tous. Plusieurs invités se joindront également à la discussion et répondront à la question thème « Ça va-tu vraiment bien ? », dont le comédien Michel Charette (photo 1) de la série District 31 ; la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard (photo 2) et l’humoriste Alexandre Forest (photo 3). L’événement sera disponible sur la page Facebook de Deuil-Jeunesse en « Facebook Live » : www.facebook.com/organismedeuiljeunesse.

Les Délices de l’Hêtrière

Saint-Augustin-de-Desmaures vient d’accueillir un nouveau repère gourmand sur la rue de l’Hêtrière, Les Délices de l’Hêtrière. L’édifice commercial à vocation culinaire, situé au 3572, rue de l’Hêtrière, abrite la deuxième succursale de la populaire boîte à beignes Beiko (photo du haut), un comptoir pour emporter au look original, où vous pourrez déguster les beignes artisanaux aux saveurs éclatées qui sont la marque de commerce de la jeune entreprise. Aussi, découvrez une nouvelle fabrique à pâtes fraîches et farcies, Farine Basilic (photo du bas) qui compte bien régaler les amateurs de pâtes alimentaires de toute la région. Cette nouvelle cuisine de production revisite la tradition italienne avec une panoplie de pâtes fraîches et farcies faites sur place à partir de produits frais. L’édifice abritera bientôt un troisième commerce culinaire voisin à Beiko et Farine Basilic.

Santé et sécurité du travail

Le Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) a été proclamé récemment lauréat aux Grands Prix Santé et Sécurité du Travail (SST) à l’échelle nationale. Ce prestigieux prix a été décerné dans le contexte d’un projet novateur présenté par Mitchel Fortin, coordonnateur du programme d’études Services-conseils aux familles et préarrangements funéraires. Intitulé « Avec preuves à l’appui », le projet vise à ce que les étudiants puissent mettre en pratique leurs connaissances et intégrer les savoirs en matière de prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail par une application « sur le terrain ». Les futurs praticiens se sont donc penchés sur l’utilisation du contenant en carton employé dans le transport de dépouilles.

La démarche du projet, structurée en phases adaptées d’un modèle d’analyse Lean Six Sigma de la qualité des processus, leur a permis de dresser un bilan complet de l’utilisation du contenant et des problèmes qu’il peut entraîner pour les travailleurs. Sur la photo, à l’avant, Mitchel Fortin, en compagnie de deux étudiants du programme.

Anniversaires

Geneviève Guilbault (photo), vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert (CAQ), 38 ans... Michel Therrien, entraîneur adjoint chez les Flyers de Philadelphie (LNH), 57 ans... Mario Lévesque, président chez Portes et fenêtres Vitrerie Lévis, 45 ans... Éric Fichaud, commentateur sportif à TVA Sports et ex-gardien de but de la LNH (1995-2001), 45 ans... Matthew McConaughey, acteur américain, 51 ans... Marc Déry, auteur-compositeur-interprète québécois, 57 ans... Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et animatrice québécoise... Jacques Villeneuve (l’oncle), pilote québécois de course automobile et de motoneige, 67 ans.

Disparus

Le 4 novembre 1980 : Wilfrid Sauvageau « Le p’tit frère Sauvageau » (photo), 82 ans, qui se fit connaître par ses quêtes au bénéfice du Patro Saint-Vincent-de-Paul de Québec, l’œuvre de sa vie... 2019 : Eli Pasquale, 59 ans, qui a dirigé l’équipe de basket-ball nationale masculine du Canada lors de deux Jeux olympiques, trois championnats du monde de la FIBA et deux Jeux panaméricains... 2018 : Richard Le Hir, 71 ans, député de la circonscription d’Iberville de 1994 à 1997 pour le Parti québécois... 2015 : Melissa Mathison, 65 ans, scénariste américaine (E.T. l’extra-terrestre, L’Indien du placard)... 2013 : Pierre Bonte, 71 ans, ethnologue français... 2010 : George « Sparky » Anderson, 76 ans, ex-gérant des majeures et membre du Temple de la renommée du baseball... 2008 : Michael Crichton, 66 ans, écrivain américain... 1995 : Yitzhak Rabin, 73 ans, homme politique israélien, premier ministre (1974-1977 et 1992-1995)... 1985 : Jean-Marie Lemieux, 45 ans, comédien québécois.