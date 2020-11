Comment aider mon frère dans la dèche?

Mon frère, plutôt dépensier, a difficilement vécu la crise de la COVID, et ne réussit pas à s’en sortir. Avec sa conjointe ils sont pris à la gorge. Mon chum et moi on fait super attention à nos finances. On ne voudrait pas hypothéquer notre avenir et celui de nos enfants en leur prêtant de l’argent. Sommes-nous trop égoïstes,comme il nous l’a jeté en pleine face hier après un repas en famille où il était venu nous emprunter de l’argent ?

Je me questionne

En guise de réponse, je vais vous servir deux grands principes qui ont de l’âge : « On ne prête que l’argent qu’on est prêt à perdre ! On n’endosse pas de prêts qu’on n’est pas en mesure d’assumer sans compromettre notre propre santé financière ! » Parce que même si on aime son prochain, dans la vie « Charité bien ordonnée commence par soi-même ! »