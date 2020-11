Dans les coulisses de la vie d'un «coach» des Sénateurs

S’il y a longtemps que la position de gardien de but est considérée comme étant déterminante dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la profession d’entraîneur des portiers, elle, demeure à ce jour très peu connue (et reconnue).

Passant trop souvent sous le radar, ce rôle est pourtant essentiel au sein d’une organisation.

L’Ontarien Pierre Groulx pratique le métier depuis 10 ans dans le circuit Bettman. L’homme de 44 ans a d’abord entamé sa carrière avec les Panthers de la Floride, avant d’œuvrer pendant quatre saisons chez les Canadiens de Montréal. Il est maintenant à l’emploi des Sénateurs d’Ottawa depuis la campagne 2016-2017.

Dans le cadre d’un généreux entretien avec le TVASports.ca, Groulx a accepté de nous emmener dans les coulisses de son emploi.

Journée bien remplie

Les jours de match, le travail commence relativement très tôt pour Pierre Groulx.

«Avant l’entraînement matinal, je m’assois avec le gardien partant et nous regardons plusieurs vidéos sur l’équipe que nous affrontons. Nous souhaitons assimiler ses moindres habitudes. Nous décortiquons ses entrées de zone, son jeu de puissance, son échec-avant, etc... Mais ce que nous regardons surtout, ce sont les réflexes des meilleurs joueurs adverses. Les joueurs-élites.

«Après la séance vidéo, nous nous dirigeons vers la patinoire avec l’autre gardien. Nous procédons à un échauffement, le temps que les autres joueurs nous rejoignent sur la glace. Pendant ledit échauffement, nous tentons de reproduire les habitudes générales de notre adversaire du jour. De cette façon, le gardien partant se retrouve rapidement dans un bon état d’esprit.

«Débute ensuite l’entraînement. À la fin de celui-ci, le gardien qui jouera en soirée quitte la glace, puis je travaille avec l’auxiliaire pendant une trentaine de minutes.»

Mais les missions de Groulx ne s’arrêtent pas là.

«Par la suite, je prépare une vidéo sur le gardien adverse. Nous présentons ensuite le fruit de mon travail aux joueurs, quelques heures avant le match, pour qu’ils puissent savoir quelles faiblesses exploiter.»

Puis arrive l’heure précédant la partie.

«Avant de laisser mon gardien entrer dans sa bulle, je vais le rencontrer pour lui demander si tout va comme il le désire et s’il a des questions ou des préoccupations quelconques. Puis je me rends à la réunion des entraîneurs, où les principaux points entourant la partie à venir sont abordés.»

Pendant le match, Groulx se rend sur la passerelle de presse, où il doit absolument faire preuve d’une concentration sans failles. Car ses services seront assurément sollicités par la suite.

«Entre les périodes, je rapporte toutes mes observations aux entraîneurs, que ce soit relativement à notre jeu ou à celui de l’adversaire. Je vais aussi discuter une trentaine de secondes avec mon gardien pour l’encourager, le corriger ou le rassurer.»

L’entraîneur des gardiens des Sénateurs précise également qu’il doit absolument savoir s’adapter à la personnalité du gardien avec lequel il travaille.

«Tous les gardiens sont différents et abordent les matchs d’une façon qui leur est propre. Pour ma part, je dois savoir bien cerner mes portiers. Certains aiment qu’on leur donne plusieurs conseils lors d’un match, d’autres non. La communication est extrêmement importante. Tous les gestes font la différence, en fin de compte.»

Photo d'archives, Martin Chevalier

Des joueurs pointilleux

Le travail de Pierre Groulx ne se résume pas qu’aux gardiens. Lorsqu’on lui demande si certains joueurs des Sénateurs réquisitionnent aussi son aide, l’instructeur pouffe de rire, puis répond ceci.

«Bien sûr! Avant les matchs, certains joueurs adorent venir me demander mon avis sur les tendances du gardien adverse. D’autres, pendant les entractes m’interceptent et me demandent s’ils ont fait le bon choix de jeu, si leur tir était adéquat, etc...»

Curieux, l’auteur de ses lignes demande alors à Groulx s’il a en tête le nom de joueurs plus perfectionnistes que d’autres. Il accepte de se mouiller.

«Brady Tkachuk, avant chaque partie sans exception, vient me voir et me demande de le conseiller sur des situations bien précises. Mais celui qui m’a le plus marqué à ce chapitre est Matt Duchene. À l’époque où il jouait encore pour nous, il devait me questionner sur sept ou huit possibilités de jeux par soir, sans même savoir si l’une de celles-ci allait vraiment survenir pendant le match. Il voulait vraiment qu’on prenne le temps de visionner toutes les séquences par vidéo. Il insistait pour que l’on s’attarde sur tout.»

Relations humaines de qualité: une nécessité

Pierre Groulx est bien clair: si son travail est souvent perçu comme un métier «d’enseignement», il doit également être considéré sur le plan relationnel. Selon l’entraîneur, sans une bonne chimie avec ses gardiens, il est impossible de bâtir quelque chose de solide.

«La qualité des relations que je développe avec mes gardiens arrive au premier rang de mes priorités, honnêtement. C’est tellement important. En tant qu’entraîneur des gardiens, je gère à temps plein deux personnes dans l’équipe. Alors il faut que tout soit au beau fixe. Si la confiance n’est pas là entre les deux clans, tu ne pourras jamais soutirer le meilleur de tes gardiens.»

Y a-t-il des gardiens avec lesquels il a su développer des relations plus solides que d’autres?

«Je te dirais que Craig Anderson arrive assez haut sur la liste. Nous avons travaillé longtemps ensemble, que ce soit en Floride ou à Ottawa. Nous étions constamment sur la même longueur d’onde. Tomas Vokoun et moi étions également très proches. Je me rappelle aussi avoir tissé des liens très forts avec Carey Price.»

L’an prochain, Groulx devra justement bâtir une toute nouvelle relation de confiance avec son nouveau gardien numéro un chez les Sénateurs: Matt Murray.

Déjà, l’instructeur s’est assuré d’un premier contact de qualité.

«Dès que son arrivée a été officialisée, je me suis assuré de contacter Matt. Il faut entamer une relation sur des bases solides. Nous nous entendons déjà très bien! Nous nous parlons trois fois par semaine, question d’apprendre à nous connaître et d’être fins prêts quand la saison débutera.»