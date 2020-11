District 31 perd sa plus grande fan

Après avoir mené un long et dur combat de 8 ans contre le cancer, la jeune Noémie Mercille, une mordue de District 31, s’est éteinte dimanche. Plusieurs téléspectateurs ont d’ailleurs remarqué que l’épisode de lundi lui avait été dédié.

Le Journal avait rencontré Noémie Mercille au CHU Sainte-Justine de Montréal en décembre dernier, lorsqu’elle avait reçu la visite des sergents détectives Patrick Bissonnette et Stéphane Pouliot, alias Vincent-Guillaume Otis et Sébastien Delorme. Une surprise qu’on avait organisée après avoir appris qu’elle était une fervente amatrice du drame quotidien et qu’elle rêvait de devenir policier maître-chien.

Dominick Gravel/Agence QMI

Cet objectif, Noémie l’avait toujours en vue au moment de rendre l’âme, nous confirme sa mère, Annie Bernier, au téléphone. «À travers la maladie et ses traitements, elle n’a jamais cessé d’avoir des buts. Ça lui a permis de continuer d’avancer dans son cœur et dans sa tête. Mais son petit corps était trop fatigué», indique Annie Bernier avec émotion.

Courtoisie

En rémission

Noémie Mercille, 11 ans, était en rémission d’une récidive de cancer depuis avril. Mais son système immunitaire était grandement affaibli. Une infection est venue perturber cet équilibre précaire, et après trois semaines en montagnes-russes, elle a rendu son dernier souffle aux soins intensifs du CHU Sainte-Justine, entourée des siens.

«Elle est partie dans mes bras, avec papa et grand-maman tout près, paisiblement, sans souffrance, sans douleur», raconte Annie Bernier.

Une combattante

Malgré les épreuves, Noémie n’a jamais baissé les bras. Son sourire, qu’on avait observé quand elle avait rencontré ses idoles, n’a jamais quitté son visage.

«Noémie est décédée à 15 h 40 parce qu’elle n’était plus capable de respirer par elle-même, mais à midi et demi, quand son oncologue est venu la voir, elle lui a dit qu’elle allait bien. Noémie était résiliente. C’était une combattante.»

Dominick Gravel/Agence QMI

Un soutien «inestimable»

Les nombreux messages de soutien qu’Annie Bernier reçoit depuis quelques jours, dont certains provenant des comédiens de District 31, représentent une lumière dans toute cette noirceur. «C’est énorme, déclare la mère éplorée. Ça m’émeut beaucoup.»

À travers ses larmes, elle remercie l’équipe de cancérologie du CHU Sainte-Justine, qui comprend l’oncologue de Noémie, Pierre Teira, et ses infirmières, Marjolaine Blanchet et Mélanie Marquette. «Elles sont au front pour sauver la vie des enfants, souligne-t-elle. C’est un travail immense. Leur dévouement, leur passion... Ça fait toute une différence.»

Annie Bernier salue également les services de police de Longueuil et Montréal et l’équipe de District 31, qui ont permis à Noémie de réaliser quelques rêves au cours des 12 derniers mois. «Ils ont été tellement importants pour elle. C’est difficile d’exprimer ce qu’on ressent quand on reçoit autant d’amour, de compassion et d’empathie.»

Courtoisie