Écoles secondaires : 21 500 portables supplémentaires pour les élèves

L’école à distance sera davantage accessible pour des dizaines de milliers de jeunes Québécois, car le gouvernement Legault a annoncé mercredi qu’il rend disponibles 21 500 ordinateurs portables supplémentaires.

Ces appareils Chromebook s’ajoutent à la réserve ministérielle de matériel informatique. Ils seront prêtés aux élèves de 3e, 4e ou 5e secondaire qui n’ont pas accès à de l’équipement informatique, qui sont assujettis à la fréquentation en alternance, qui sont handicapés ou qui sont en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

De plus, parmi les élèves prioritaires à desservir avec de l’équipement informatique, on compte ceux qui, tant au préscolaire, au primaire et au secondaire, «présentent des facteurs de vulnérabilité susceptibles d'influer sur leurs apprentissages, leur réussite, leur comportement et leur socialisation», a-t-on indiqué, mercredi, par communiqué.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation, près de 10 400 élèves ont eu accès à un portable ou à une tablette à ce jour et, depuis la rentrée scolaire, 213 000 appareils ont été acquis en vertu d’un investissement de 105 millions $.

Les centres de services scolaires et les commissaires scolaires pourront faire une demande auprès du ministère afin d’obtenir de l’équipement supplémentaire.