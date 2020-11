Flyers: Alain Vigneault et Michel Therrien, des guides dans l’adversité

Ayant lutté contre le sarcome d’Ewing, l’attaquant des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom a suscité l’admiration de beaucoup de gens à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) ces derniers mois et il peut notamment être reconnaissant à l’égard d’Alain Vigneault et de Michel Therrien.

Le patineur de 24 ans a vu son existence chamboulée quand il a appris être atteint d’une rare forme de cancer des os le 10 décembre 2019. Sa bataille a nécessité plusieurs mois d’absence, mais il a pu renouer avec l’action en demi-finale de l’Association de l’Est l’été dernier. Pourtant, il aurait pu facilement se décourager, mais c’était sans compter sur la présence de son entraîneur-chef Vigneault, qui a d’ailleurs compté sur l’aide de son adjoint.

Ainsi, le pilote des Flyers a demandé des conseils à Therrien peu après avoir pris connaissance du diagnostic de Lindblom. L’assistant avait déjà vécu une situation similaire durant son premier séjour à la barre du Canadien de Montréal. En 2001-2002, Saku Koivu avait lutté contre le lymphome de Burkitt. Aussi, le joueur touché et ses coéquipiers nécessitent dans un tel contexte une présence rassurante pouvant les guider dans la marche à suivre.

Photo d'archives, AFP

«Il n’y a pas de cahier de stratégie pour cela, a commenté Vigneault dans un texte diffusée par le site NHL.com, mercredi. Toutefois, ce qui a rendu le tout plus facile à vivre, c’est Oskar. Il n’a jamais baissé les bras et ne s’est pas plaint. Voilà pourquoi la situation pour tout le groupe était celle-ci. On voyait ce sourire et on savait qu’il allait s’en tirer.»

Déjouer les pronostics

D’ailleurs, Lindblom a terminé ses traitements de chimiothérapie 11 jours avant l’ouverture du camp d’entraînement de l’équipe en prévision des séries et il nageait encore plus d’espoir.

«J’ai parlé de la situation avec Oskar devant toute l’équipe durant notre première rencontre à notre retour ensemble, a admis l’instructeur-chef. Je me souviens de lui avoir mentionné que les médecins m’avaient dit qu’il ne serait pas capable de jouer cette année. Par contre, si on pouvait atteindre la finale d’association, ce qui nous mènerait au 6 septembre, il serait en mesure de jouer. Effectivement, il avait au début affirmé être prêt à temps pour le camp [de la saison 2020-2021, à la date qu’il aurait commencé sans la COVID-19]. Donc, il fallait se rendre au 6 septembre.»

L’ailier a finalement disputé deux matchs de la série face aux Islanders de New York, les 3 et 5 septembre.