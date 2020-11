Hausse des cas: une première école ferme au Saguenay

Une éclosion de COVID-19 force la fermeture d'une première école au Saguenay–Lac-Saint-Jean: il s'agit de l'école primaire Marguerite-Belley située dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

En moins d'une semaine, 15 cas ont été enregistrés. Malgré l'isolement de plusieurs groupes-bulles, le virus a poursuivi sa progression.

L'augmentation constante du nombre de cas et l'absence de plus de 50% des élèves ont incité la direction de l'école à prendre cette décision.

Les élèves poursuivront leurs apprentissages sous forme d'enseignement en ligne jusqu'au 22 novembre inclusivement.

La Direction régionale de santé publique appuie la décision de l'établissement.

Un premier décès au CHSLD Jacques-Cartier

La COVID-19 a fait une première victime au CHSLD Jacques-Cartier, situé dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay. Il s'agit d'un résident de l'établissement.

Par ailleurs, quinze nouveaux cas ont été répertoriés dans cette résidence au cours des 24 dernières heures pour un total de 47 cas.

Une éclosion s'est aussi déclarée dans un troisième hôpital du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Après Alma et Chicoutimi, c'est au tour de l'hôpital de Roberval d'être affecté.

Pour l'instant, seulement deux employés sont contaminés et les autorités de la santé surveillent la situation de très près.

Au total, la région dénombre ce mercredi 86 nouveaux cas sur son territoire et deux décès supplémentaires. On compte une soixantaine de foyers d'éclosion dans la région et une vingtaine de milieux sous étroite surveillance.