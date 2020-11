Jets: Mark Scheifele est en pleine forme

L’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele a retrouvé la santé et assure qu’il sera de la formation manitobaine quand la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorcera.

Le joueur de centre avait été blessé à la cheville dans les premiers moments du premier match de la ronde qualificative des séries éliminatoires, cet été. Un contact avec l’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk en était la cause.

«Je suis à 100%, je n’ai pas d’inquiétude, a dit Scheifele au site internet de la LNH, mardi. Je patine tous les jours. Je ne connais personne qui patine plus que moi. J’adore être sur la glace. C’est ce que je préfère. J’y suis le plus souvent possible.»

Longue guérison

L’athlète des Jets a indiqué qu’il avait passé un mois à l’extérieur de la patinoire pour se donner le temps de guérir.

«Je ne suis pas du genre à prendre beaucoup de temps de repos [lors de la saison morte]. Quand je suis revenu chez moi, je crois avoir pris trois semaines de congé. J’ai fait beaucoup de rééducation et j’ai subi beaucoup de traitements. C’était environ six jours avant mon retour à la maison, donc un mois au total.»

«J’ai testé ma cheville afin de m’assurer que tout allait bien pour mon retour sur la glace. Je ne savais pas comment j’allais me sentir. Mais dès que j’ai sauté sur la patinoire, j’ai eu l’impression que c’était revenu à la normale. Je me suis dit: “Eh, Mark, tu peux faire ça. Tu vas très bien.” Je n’ai plus regardé derrière par la suite.»

Voilà des commentaires qui rassureront les partisans et les dirigeants des Jets, puisque Scheifele est un élément-clé dans la formation de Winnipeg.

L’an passé, il a amassé 29 buts et 49 aides en 71 parties de la saison régulière. L’année précédente, Scheifele avait réalisé la meilleure campagne de sa carrière avec une récolte de 84 points en 82 matchs.