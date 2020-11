La renaissance d’un sourire

Contenu réalisé en partenariat avec le centre dentaire Girard et Martineau.

Perte des dents, gencives malades, dents cassées, très cariées ou simplement absentes... L’implantologie dentaire permet de retrouver l’envie de bien manger et de renouer avec les plaisirs de la table, de voyager avec le sourire et de jouer comme un enfant. Tout ça, généralement en une seule visite de soins.

Les professionnels de Girard et Martineau savent apporter des solutions concrètes aux cas les plus complexes. «L’extraction des dents et la mise en place d’un nouveau sourire se font en même temps», soutient le Dr Georges Girard, qui favorise des techniques spécialisées rapides, moins invasives, peu douloureuses et reconnues mondialement.

Par exemple, devant la disparition de l’os de la mâchoire résultant du port prolongé d’un dentier, les longs implants (appelés zygomatiques) sont privilégiés par le Dr Girard. Il est habilité à utiliser l’os des pommettes pour les cas de maxillaires totalement détruits, sous anesthésie locale, et malgré l’apparente impossibilité, il redonne le sourire au patient le même jour que la pose des implants.

La greffe osseuse, l’anesthésie générale, ainsi que les mois d’attente, d’inconfort et de douleur qu’imposent les techniques conventionnelles sont ainsi relégués aux oubliettes.

L’implantologie enfin accessible!

Puisque tous les professionnels essentiels à la transformation d’un sourire sont réunis dans cet hôpital d’implantologie nouvellement agrandi et totalement rénové dans les Halles Cartier, «on prend complètement en charge le patient, qui est entouré d’une équipe d’expérience», soutient le Dr Girard. Poursuivant la mission de rendre l’implantologie «accessible à la majorité des citoyens et pas seulement à l’élite financière», il se réjouit que le coût d’une reconstruction maxillaire inférieure soit de moins de 12 000$ alors qu’il en coûte généralement de 20 000$ à 25 000$ ailleurs.

Ayant en tête l’idéal de toujours fournir les soins les plus performants et sécuritaires, G&M introduit une technologie inédite de guidage chirurgicale par ordinateur et rayons ultraviolets. Le futur est conjugué au présent pour une plus grande sécurité et un confort inégalé.

Profitez d’une offre spéciale pour Noël!

Comptez parmi les personnes chanceuses qui pourront se prévaloir d’un rabais de 1000$ sur un implant posé en zone postérieure pour une dent unitaire déjà absente ou d’un rabais de 700$ pour le remplacement de dents antérieures déjà absentes. En somme, il n’en coûtera à ces patients que 2650$ pour obtenir une dent postérieure et 2950$ pour une dent antérieure. Faites vite!

Seules les 10 premières personnes participantes pourront profiter de ces rabais sans égal. Pour les obtenir, envoyez un courriel à serviceimplant@girardetmartineau.com en mentionnant «promotion XGuide» avant le 20 novembre 2020. Notez que les soins devront être prodigués avant le 31 décembre 2020 – de quoi avoir une bouche en santé pour commencer la prochaine année.