L’ordinateur est maître à bord

La spécialisation en analytique d’affaires est de plus en plus un outil de travail pour les entrepreneurs. Les équipes sportives préconisent cette méthode de travail pour aider les entraîneurs à prendre des décisions selon la situation dans laquelle ils sont impliqués.

Cette nouvelle façon de faire peut même épargner le gérant, qui s’en tient aux données préparées par l’administrateur de l’équipe.

Il y a deux semaines à Arlington, au Texas, la Série mondiale s’est terminée dans la controverse et l’incompréhension pour plusieurs amateurs de baseball.

Revenons à ce sixième match de la série entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles où Kevin Cash s’est couvert la tête du bonnet d’âne à la sixième manche avec une décision qui fait encore jaser.

Au moment de quitter l’abri, le gérant des Rays a pris le soin d’aviser l’officiel au marbre d’un changement de lanceur avant de se rendre au monticule pour éviter de subir les foudres de ses joueurs, qui entouraient Blake Snell. Même les joueurs des Dodgers étaient étonnés de voir Cash demander la balle à son lanceur, qui avait été dominant pendant cinq manches et un tiers, n’ayant alloué que deux coups sûrs et fait mordre la poussière à neuf cogneurs.

On connaît la triste suite après qu’il eut remis la balle à Nick Anderson. Cash a fait confiance aux statistiques avancées.

Selon les chiffres analysés et sortis d’un ordinateur, le gérant des Rays devait faire à nouveau confiance au releveur Nick Anderson, qui pourtant, dans trois matchs précédents de cette série, avait accordé chaque fois au moins un point aux Dodgers. Et il n’a pas fait mentir les chiffres puisqu’il a permis aux Dodgers de créer l’égalité et de marquer le point de la victoire.

Il me semble qu’il faut parfois regarder ce qui se passe sur le terrain, alors que le lanceur connaît sa meilleure sortie des séries éliminatoires, avant de se tourner vers des chiffres disant qu’il n’a peut-être pas l’étoffe de lancer six manches et plus.

Vous voulez mon avis ? Le responsable des données analytiques des Rays devrait être congédié sur-le-champ ! Il a coûté la Série mondiale à son équipe.

Drôles de finalistes

Dans l’une de mes récentes chroniques, je plaidais en faveur du pilote des Blue Jays Charlie Montoyo pour le titre de gérant de l’année. La lutte se fera entre Montoyo, Kevin Cash, des Rays, et Rick Renteria, des White Sox. Assez étrange d’analyser ces choix. Montoyo a vu son équipe disputer tous les matchs à l’extérieur de Toronto en raison de la fermeture des frontières, Kevin Cash a été solide en saison (heureusement que le résultat de la Série mondiale ne pèsera pas dans la balance) et Rick Renteria a été congédié par les White Sox.

Betts peut entrer dans l’histoire

Dans la Ligue nationale, les finalistes pour le joueur le plus utile à son équipe sont Mookie Betts (Dodgers), Freddie Freeman (Braves) et Manny Machado (Padres). Betts pourrait devenir seulement le deuxième joueur de l’histoire à remporter ce titre dans les deux ligues. Le seul joueur qui a réussi cet exploit est l’ancien gérant des Expos Frank Robinson, avec Cincinnati et Baltimore.

Malheureusement pour Betts, je crois que Freddie Freeman remportera le titre. Il a connu une saison exceptionnelle avec une moyenne de ,341, 13 circuits, 23 doubles et 53 points produits.

Dans la Ligue américaine, les candidats sont Jose Abreu (White Sox), DJ LeMahieu (Yankees) et Jose Ramirez (Cleveland). Mon choix s’arrête sur LeMahieu, le plus dominant chez les « Bombardiers du Bronx » cette saison. Il faut aussi considérer le fait qu’il a survolé le baseball majeur avec une moyenne de ,364. LeMahieu devient ainsi le premier joueur à remporter le championnat des frappeurs dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale, alors qu’il portait les couleurs des Rockies en 2016.

Bieber intouchable

Jadis, le trophée Cy-Young était remis au lanceur ayant compilé le plus grand nombre de victoires. Les critères ont changé au fil des saisons. Aujourd’hui, on accorde autant d’importance à la moyenne de points mérités qu’aux victoires.

Dans la Ligue américaine, les finalistes sont Shane Bieber (Cleveland) et deux anciens lanceurs des Dodgers, Maeda (Twins) et Hyun Jin Ryu (Blue Jays). Bieber devrait être un choix unanime, car il a remporté la triple couronne avec son dossier de huit victoires et un revers, puis sa moyenne de points mérités à 1,63 et ses 122 retraits au bâton.

Dans la Ligue nationale, les journalistes de New York semblent favoriser Jacob deGrom, des Mets, pour mettre la main sur un troisième Cy-Young consécutif malgré seulement quatre victoires avec une moyenne de points mérités de 2,38. Toutefois, il a été dominant en liquidant 104 frappeurs à la plaque. Les deux autres candidats sont Trevor Bauer (Reds) et Yu Darvish (Cubs). Mon choix : Bauer.

Personnalités marquantes

Une personnalité peut être un joueur ou un dirigeant d’une équipe ayant connu une saison exceptionnelle. Cette année, on ne peut fermer les yeux sur le travail du commissaire Rob Manfred, qui, avec l’appui de l’Association des joueurs, a implanté de nouveaux règlements.

Plus près de nous, je cherchais une personne qui a su accompagner les gens en cette période pandémique. Mon choix n’a pas été difficile à faire. Un homme passionné et enflammé quand il se retrouve derrière le micro pour décrire un match de baseball soir après soir autant en saison régulière que pendant les séries de championnat.

Ma personnalité est mon collègue à TVA Sports Jacques Doucet, dont la voix résonne dans les foyers de la Belle Province depuis 1969. Ça serait tellement agréable que les décideurs de Cooperstown prennent le temps d’analyser sa brillante carrière.

Jacques, c’est notre Vince Scully.