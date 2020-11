Mort d’un travailleur à Lévis: un fabricant américain montré du doigt

Un réservoir livré avec un couvercle non conforme par un fabricant américain a mis des travailleurs québécois en danger pendant des années et est à l’origine de la mort d’un peintre de 59 ans à Lévis en 2019, selon la CNESST.

Le 10 juillet 2019, le peintre compagnon René Gauthier, un homme de Repentigny qui travaillait pour l’entreprise de Montréal Versailles 48, était affecté, avec des collègues, au décapage et à la peinture du pont enjambant la rivière Etchemin dans le secteur de Saint-Romuald.

L’équipement sous pression au jet abrasif qu’ils utilisaient avait connu une fuite la veille. Les contremaîtres du chantier ont profité d’une pause des ouvriers, vers 9h, pour remplacer un joint d’étanchéité entre le couvercle d’un trou d’homme et un réservoir.

Cette opération aurait déclenché une menace qui était en fait dormante depuis que Versailles 48 s’était procuré cet équipement neuf, en 2008, auprès du manufacturier ECS North America.

Au mauvais endroit

Peu de temps après que la machine eut été remise en marche, le couvercle a cédé violemment. M. Gauthier, qui retournait alors vers la structure en réfection, a été projeté contre le parapet du pont par le souffle d’air comprimé et d’abrasif libéré. Il a été mortellement blessé.

L’enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) démontre que le couvercle était trop petit pour couvrir de façon sécuritaire l’ouverture du réservoir, ce qui exposait les travailleurs au danger d’être heurtés par le couvercle ou le souffle d’une décompression.

Selon l’hypothèse privilégiée, c’est ECS North America, lors de l’assemblage de cet équipement, il y a 12 ans, qui aurait, par mégarde, échangé le couvercle avec celui d’un autre réservoir, puis livré l’engin avec cette défectuosité à l’entreprise québécoise.

Tristesse

Depuis, le couvercle n’avait jamais été remplacé et constituait une sorte de bombe à retardement; le jour de l’accident, il aurait cédé parce qu'il n’était pas parfaitement aligné sur le trou, ce qui n’aurait pu se produire s’il avait été de dimension conforme, selon les inspecteurs.

«Je suis très soulagé que Versailles ne soit pas mise en cause dans les causes de l’accident, mais ça ne ramènera pas René. Notre tristesse envers la perte de notre employé est encore très présente», a commenté Alain Beaulieu, vice-président et directeur général de Versailles 48.

Dans son rapport, la CNESST déplore le manque de collaboration d’ECS North America, qui n’aurait pas répondu à la plupart de ses questions. Comme le fabricant est situé aux États-Unis, elle n’aurait aucun recours légal contre lui.