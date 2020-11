«Normal People» et Les Appendices sur ICI Tou.tv

La populaire série irlandaise «Normal People», qui a créé la frénésie au Royaume-Uni et aux États-Unis au printemps dernier, sera disponible pour la première fois en français sur ICI Tou.tv Extra en novembre.

Adaptation du roman du même titre de l’auteure irlandaise Sally Rooney, «Normal People» avait d’abord été présentée au Canada sur CBC Gem, le pendant anglophone d’ICI Tou.tv, cet été.

Allègrement encensée, décrite par plusieurs comme sensible et sensuelle, la fiction en 12 épisodes raconte l’histoire d’amour entre deux adolescents provenant de milieux différents, un garçon populaire à qui tout réussit, Connell (Paul Mescal) et une jeune femme, Marianne (Daisy Edgar-Jones), victime d’intimidation.

Photo d'archives, Agence QMI

Retour des Appendices

L’automne 2020 marquera aussi le retour des Appendices à l’écran, aussi sur ICI Tou.tv Extra, le 12 novembre.

Dans «Les Appendices : de retour après la pause», les célèbres personnages de l’univers décalé des Appendices (Monsieur Mousteille, Guy et René, Monsieur Puel et autres) revivront, le temps de huit épisodes.

Actifs à Télé-Québec dans l’émission qui portait leur nom pendant neuf saisons, de 2009 à 2017, les Appendices ont ensuite proposé deux spéciaux télévisés, une revue de l’année 2017 et un épisode spécial pour les 50 ans de Télé-Québec, mais n’avaient pas récidivé depuis.

Au total, c’est une quarantaine de nouvelles séries d’ici et d’ailleurs qu’ICI Tou.tv proposera sur sa plateforme en 2020-2021. Notons, parmi elles, de nouveaux chapitres de «Faits divers», «La Maison-Bleue» et «Les pays d’en haut», les nouveautés jeunesse «Défense d’entrer» et «Six degrés», le nouveau concept comique «Les doubleurs», avec Virginie Fortin, Arnaud Soly et Louis Courchesne, de même que la comédie «L’œil du cyclone», avec Véronique Cloutier et Christine Beaulieu, sur le volet Véro.tv d’ICI Tou.tv.