Pas la victoire écrasante escomptée

Tout indique que le résultat de l’élection sera serré. Le fameux « Mur bleu » du Midwest qu’Hillary Clinton a perdu en 2016 s’annonce encore une fois comme la région décisive où va se décider l’élection.

En fin de soirée, Trump se maintenait toujours en Géorgie, en Caroline du Nord et en Floride qu’il va sans doute conserver.

Les latinos d’origine cubaine de Floride ont voté pour lui à cause de sa politique anticastriste.

Obama n’a pas réussi à faire sortir le vote afro-américain.

Et Biden ne semble pas avoir réussi à convaincre assez de retraités de voter pour lui.

Tout le monde s’attendait à ce que Biden fasse beaucoup mieux qu’Hillary Clinton pour ce qui est du vote populaire. Ça ne semble pas vouloir se réaliser.

Partout aux États-Unis, les électeurs des villes et des banlieues se sont opposés aux électeurs ruraux. Mais pas aussi massivement qu’on s’y attendait.

Les banlieues représentent la moitié de la population américaine.

Démocrates favorisés

L’évolution démographique des États-Unis favorisait pourtant Biden et favorisera de plus en plus les démocrates : le nombre d’électeurs provenant de minorités raciales augmente comme ceux qui ont une éducation postsecondaire.

Cette élection portait sur la peur. La peur d’un second mandat pour Trump d’un côté, et la peur du socialisme, des minorités et des troubles raciaux de l’autre.

Aucun programme, aucun idéal

Trump aurait dû subir une défaite écrasante. Il ne parlait qu’à sa base. Biden parlait au pays. Le pays ne l’a pas écouté.

Donald Trump n’avait absolument rien à dire. Aucun programme, aucun idéal. Il ne parlait que de lui-même.

Tout indique que cela ne lui a pas tellement nui.

Il n’avait aucune plate-forme pour son deuxième mandat.

Il agissait comme si les électeurs s’en moquaient. Il a eu raison : aussi incroyable que cela puisse être, ils ont été malgré tout très nombreux à voter pour lui.

Il faut dire qu’aucun des deux candidats à la présidence n’a proposé d’idées audacieuses pour lutter contre la pandémie et pour aider les gens à se remettre des impacts sanitaires et économiques de la COVID-19.

La campagne électorale était essentiellement un référendum sur Trump.

La présidence Trump, surtout si elle se poursuit encore pendant quatre ans, aura un effet négatif durable sur la façon dont les élites américaines se perçoivent.

Trump a donné un nouveau sens à « l’exceptionnalisme américain ».